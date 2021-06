Disney chiude in negozi in Italia e i canali Fox

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: giù le serrande per 15 negozi, carta stampata in calo e ridimensionate le attività tv. Non è un bel periodo per Topolino nel nostro Paese.

Disney, frena il business in Italia

ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta.

Il marchio Walt Disney in Italia vive momenti molto difficili. Ricavi in caduta verticale, licenziamenti di massa, chiusure e rosso in bilancio. Di recente è arrivata la notizia della messa in liquidazione della società che gestiva i 15 negozi Disney in Italia, con il licenziamento di 233 persone. Ma già da tempo le attività tricolori del colosso di Burbank stavano passando un doloroso periodo di riorganizzazione: con taglio agli organici di The Walt Disney Company Italia di 44 unità nel 2019, cura dimagrante proseguita nel 2020, e decimazione dei 100 dipendenti di Fox Networks Group Italy, società incorporata in Disney con atto formale notarile del 22 giugno 2020.

Fox, che aveva un capitale sociale di 6,2 milioni di euro, è stata fusa in Disney che ha aumentato il suo capitale di appena 10 mila euro, passando a 6,25 milioni di euro dai 6,24 milioni precedenti. Una volta entrato in Disney, il marchio Fox è destinato a scomparire, diventando in sostanza solo una library ricca di contenuti per alimentare l’over the top Disney+. E infatti si attendono a breve novità circa i destini degli ultimi canali televisivi attivi Fox, Fox Crime, Nationalgeo, NatGeo Wild, presenti su Sky e con un contratto che scade a fine giugno 2021. Lo stesso ott Disney+, lanciato in Italia nella primavera del 2020, dopo il boom delle serie di The Mandalorian, è ancora molto lontano per abbonati e ascolti dalla concorrenza dominante di Amazon Prime Video e Netflix. E adesso anche le nuove offerte Discovery+ e Mediaset Infinity con quasi tutte le partite di Champions League, renderanno la vita ancor più difficile per la piattaforma in streaming Disney.

