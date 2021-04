Discovery+ ha già 15 milioni di abbonati: “E siamo solo all’inizio…”

Discovery, 15 milioni di abbonati sullo streaming

ItaliaOggi, pagina 21, di Paolo Giordano.

Vale ancora molto poco sul totale dei ricavi di Discovery Inc., ma non vi è dubbio che pure per il broadcaster americano ogni sviluppo futuro del proprio business passi per le piattaforme di streaming direct to consumer, e quindi per Discovery+. Ci sono già 15 milioni di abbonati, e l’Ott a pagamento di Discovery, come spiega David Zaslav, presidente e ceo di Discovery Inc, trarrà ulteriore slancio dai recenti debutti su Comcast Xfinity, su Prime video e dalle future operazioni in Europa con Sky e Vodafone. Senza dimenticare le Olimpiadi estive di Tokyo, un’esclusiva Discovery che, sempre che la pandemia non giochi brutti scherzi, attirerà nuovi clienti sulla piattaforma.

Detto questo, il gruppo Discovery chiude il trimestre gennaio-marzo 2021 con ricavi pari a 2,8 miliardi di dollari (+4% sullo stesso periodo 2020) e un risultato netto positivo per 140 milioni di dollari (-63%). Negli Stati Uniti i ricavi pubblicitari dei canali Discovery flettono del 4% a quota 980 milioni, mentre i ricavi da distribuzione di canali e contenuti crescono del 12% a 796 milioni di dollari. Sui mercati internazionali, invece, molto bene l’advertising, a 435 milioni di dollari (+16%), mentre le entrate da distribuzione di canali e contenuti sono stabili a 514 milioni.

(Nell’immagine il logo di Discovery+)