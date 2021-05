Mediaset Infinity: l’app per guardare la Champions Legaue

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: un’unica piattaforma per i contenuti gratuiti (che erano su Mediaset Play) e quelli a pagamento (che erano su Infinity). Gli abbonamenti: 7,99 euro al mese per avere film, serie e, presto, anche il calcio della Champions.

Mediaset lancia Infinity. Tutta la tv del Biscione in un’unica piattaforma

Il Giornale, pagina 23, di Laura Rio.

Tutti i programmi delle reti tradizionali, da Canale5 a Iris, dai reality alle fiction ai film, alle news, ai talk, ai cartoni, ai documentari in visione gratuita. In più, a pagamento, una selezione di qualità di cinema, serie e le partite della Champions. Da ieri è nata ufficialmente Mediaset Infinity, la nuova piattaforma che unisce in un unico servizio streaming le tre «anime» della casa del Biscione: la visione lineare, lo streaming e l’on demand. In sostanza, con un unico click, in maniera semplice, si può trovare tutta l’offerta del broadcaster di Cologno. E diventa l’unica piattaforma italiana che unisce sia la visione gratuita sia quella (opzionale) a pagamento. L’intento è quello di riunire tutte le realtà sotto l’unico nome Mediaset, per rendere il brand ancora più forte in vista delle nuove sfide tecnologiche e internazionali.

Ovviamente gli spettatori potranno continuare a guardare i canali nella maniera tradizionale (in diretta a orari stabiliti), ma in aggiunta potranno accedere a Mediaset Infinity su smart tv o su tutti i device, dai telefonini, ai pc ai tablet alle consolle. Ciò che serve è semplicemente una linea Internet e un qualsiasi device connesso, fisso o mobile. Si può accedere sia via browser (all’indirizzo www.mediasetplay.mediaset.it) sia attraverso la nuova app.

Le funzionalità

In pratica: il cliente può utilizzare il servizio per tutto il tempo che desidera, in qualunque momento, ovunque sia e su qualsiasi schermo connesso a Internet. Può fermare la visione, andare avanti o indietro, mettere in pausa e riprendere a guardare, scaricare il contenuto per rivederlo anche senza connessione (Download&Go). E tutte queste funzioni non sono riservate solo a chi paga, ma disponibili anche per l’utente free. Il modello della piattaforma è a piramide. Significa: una base larga di prodotti gratuiti, e, a salire, un’offerta a pagamento a 7,99 euro al mese che comprende film, serie e anche il calcio. Ecco, più nello specifico, le tre declinazioni.

La tv generalista

È un ambiente web aperto a tutti dove si può vedere online, in diretta o on demand, integralmente o in singole clip, l’intera offerta delle reti Mediaset: dai grandi programmi ai reality più seguiti, dalle fiction ai film alle serie tv agli approfondimenti, in onda su Canale5 e su tutte le altre reti Mediaset. A questi si aggiungeranno nuovi contenuti inediti «digital first», pensati cioè per il web: il primo programma di questo tipo debutterà nel corso dell’autunno.

Una selezione di film e serie in prima tv hd. Se vuole il pubblico può anche accedere (a pagamento, a 7,99 euro al mese) al resto della piramide: il meglio della produzione americana ed europea, dai singoli titoli appena usciti dalle sale ai cofanetti completi con tutte le stagioni delle migliori serie. Per esempio, tra i titoli di questa stagione: tutto II trono di spade in 4K, le anteprime di Judas e the Black Messiah e Godzilla vs Kong, tutti e sei i film del Signore degli anelli e di Lo Hobbit. Inoltre, il pubblico può accedere a un’offerta opzionale: una serie di «premium channel» verticali specializzati in serie tv, sport, documentari e offerte per i più piccoli.

La Champions League

Al vertice della piramide Mediaset Infinity le prossime tre edizioni della competizione europea: 104 top match a stagione, finale compresa. Partite a cui si aggiungono i 17 incontri gratuiti visibili su Canale5 (anche in streaming) per un totale di 121 partite top a stagione.

