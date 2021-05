Netflix vuole fare la guerra a Spotify?

Netflix e le playlist. Ma davvero?

www.rockol.it, di Giampiero Di Carlo.

Cosa accadrebbe se Netflix andasse nella direzione di IMDB? Tangenzialmente, potremmo dire che invaderebbe parte del dominio elettivo di Spotify. Come? Iniziando a occuparsi di playlist. Stiamo parlando di N-Plus, per ora solo un progetto, descritto come «futuro spazio online dove apprendere di più sui programmi di Netflix e sulle notizie loro correlate». L’informazione e la descrizione sono state diffuse da Protocol, che ha raccontato di un sondaggio che Netflix ha diramato nei giorni scorsi intervistando gli utenti su una vasta serie di «argomenti correlati» e sul loro gradimento circa potenziali espansioni del suo servizio: tra queste, in primo piano ci sarebbero podcast e playlist.

Fino a oggi Netflix ha promosso molti dei suoi show anche producendo speciali «dietro le quinte» in video e in podcast, utilizzando per diffondere i primi soprattutto YouTube; la sensazione è che queste azioni promozionali possano nel tempo trasformarsi in features vere e proprie e vivere all’interno del bouquet di Netflix. L’idea della playlist nasce dallo spunto di suggerire agli abbonati di creare compilation dei propri programmi preferiti da diffondere (gaming, interazione, condivisione), per arrivare poi alle playlist musicali vere e proprie: queste potrebbero essere prodotte dagli utenti e dagli abbonati attingendo da un enorme database dei brani inclusi nelle colonne sonore dei programmi del provider americano.

(Nell’immagine il logo di Netflix)