Disney+: con il lancio di Star arriveranno Boris e la serie tv su Le fate ignoranti

Dal 23 febbraio sulla piattaforma in streaming arriva un nuovo brand, che va ad aggiungersi a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Previsti in un anno 400 film e 6 mila episodi tv.

Presentato oggi Star, il nuovo brand di Disney+, disponibile sulla piattaforma streaming dal 23 febbraio. Con quasi 95 milioni di abbonati in tutto il mondo, a poco meno di un anno dal lancio, Disney+ aggiunge un altro importante tassello nella sua offerta (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic), con 42 serie tv, 249 film e una lista di 5 Star Original al momento del lancio, per arrivare a 400 film e 6 mila episodi tv nel primo anno. In Italia i titoli più attesi, annunciati oggi da Alessandro Saba, Director Original Production, sono la quarta stagione del cult Boris, la serie tv tratta dal film Le fate ignoranti di Ferzan Ozpeteck e la serie crime The Good Mothers, basata su una storia vera, un omicidio di ‘ndrangheta.

Le serie Star Originale in arrivo il 23 febbraio, invece, sono il thriller poliziesco Big Sky, Love Victor spin-off di Tuo, Simon, la sitcom animata Solar Opposites, il drama Helstrom, e Godfather of Harlem.

Parental control

Per tutelare i più piccoli che accedono alla piattaforma, Disney lancerà il 23 febbraio anche un sistema di parental control che, oltre al “Profilo Bambini” già presente sulla piattaforma, prevede la possibilità di impostare limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori. Le opzioni di classificazione per ogni profilo sono le 6+, 9+, 12+, 14+, 16+ e 18+.

(Nella foto Kathryn Fink, General Manager Media, The Walt Disney Company Italia Group)