Disney punta tutto sullo streaming: addio alla TV lineare

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: addio ai canali Fox in tutto il mondo (Italia inclusa). E nel Sud-est asiatico e a Hong Kong il riassetto sarà ancora più massiccio. Dal primo ottobre verranno spenti 18 canali per concentrare film, serie tv, cartoon e diritti sull’OTT.

Disney, via dalla Tv e tutto sull’Ott, dall’Italia al Sud-est asiatico

ItaliaOggi, pagina 21.

l business di Walt Disney è sempre più focalizzato sulla piattaforma distributiva in streaming a pagamento Disney+. E ormai i canali televisivi sono vissuti come retaggio del passato, di cui liberarsi appena possibile per trasferire i contenuti pregiati, appunto, su Disney+. Qualcosa del genere accadrà in Italia in estate, con la pattuglia di canali tv Disney (Fox, Fox Crime, Nationalgeo, NatGeo Wild) che per buona parte verrà spenta su Sky, e rimpiazzata dai nuovi canali già annunciati ufficialmente da Sky: Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature.

Nel Sud-est asiatico e a Hong Kong, invece, il riassetto sarà ancora più massiccio: dal primo ottobre 2021 Disney chiuderà 18 canali tv, proprio per concentrare film, serie tv, cartoon e diritti sulla piattaforma di streaming. Verranno spenti Fox, Fox Crime, Fox Life e FX; e poi i canali di cinema Fox Action Movies, Fox Family Movies, Fox Movies e Star Movies China; i canali sportivi Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, Star Sports 1, Star Sports 2; i canali kids Disney Channel e Disney Junior; e, infine, NatGeo People e Scm Legend. Dopo il primo ottobre, perciò, nel Sud-est asiatico sopravviveranno solo quattro canali tv lineari di Disney: Star Chinese Channel, Star Chinese Movies, National Geographic Channel e NatGeo Wild. Il colosso americano, quindi, con queste operazioni, prepara lo sbarco di Disney+ su questi mercati, in cui ancora non è presente.

