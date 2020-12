Il 2020 che ha dimezzato Fox Italia

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il gruppo televisivo acquisito da Disney, in Italia ha trasferito la sede da Roma a Milano, tagliato un centinaio di dipendenti e spento la gran parte dei canali.

Fox Italia, cura dimagrante su canali e dipendenti

ItaliaOggi, pagina 21, di Claudio Plazzotta.

Il gruppo televisivo Fox networks group, ormai completamente integrato in Disney e con tutto il personale trasferitosi da Roma a Milano dalla fine dell’estate, ha subito una drastica cura dimagrante. Nel senso che i circa 150 dipendenti che lavoravano in Fox nel 2019 sono scesi ora a 60: un centinaio di persone, infatti, ha accettato incentivi e scivoli e ha preferito uscire di scena. D’altronde il portfolio canali di Fox si è motto ridotto sulla Penisola: sono rimasti solo Fox, Fox Crime e i brand del National Geographic (oltre al canale dei Simpson eccezionalmente aperto per le feste di Natale), mentre, dopo la chiusura di Fox Sports nel giugno 2018, si erano spenti Fox Animation, Fox Comedy e National Geographic People nell’ottobre 2019, poi il sito web Fox Sports Italia il 31 marzo 2020, e, infine, anche Fox Life e Fox Life +1.

L’esercizio 2019 di Fox Italia si era chiuso con una perdita di quasi 27 milioni di euro e ricavi in calo del 24,6%, con raccolta pubblicitaria giù del 26% a quota 24,1 milioni e ricavi dalla distribuzione dei canali Fox in crollo del 33% a quota 73,3 milioni. Tenuto conto della terribile stagione 2020, è chiaro che pure l’andamento degli esercizi successivi sarà negativo.

(Nell’immagine il logo di Fox)