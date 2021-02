Ascolti tv 25 febbraio: Che Dio aiuti Canale 5, che ieri replicava Zalone (crollando). Tv8 batte Italia1, La7 sorpassa Rete4

Su Rai1 Suor Angela rimane a 5,5 milioni e cancella Che bella giornata, all’ennesimo passaggio. Pupe e secchioni si congedano senza brillare, sprofonda Lui è peggio di Me nonostante Conti e Pieraccioni in soccorso a Panariello. Con Il Milan cresce l’Europa League su Tv8, Piazzapulita risorpassa Dritto e Rovescio

Tv talk della prima serata. Formigli punta su Crisanti, Davigo e Casalino e torna a superare Del Debbio, a corto di super ospiti

Confermato il timore che era nato sette giorni fa. La terza rete fatica a farsi scegliere con una proposta di intrattenimento popolare, specie quando su Rai1 c’è un titolo che chiama a raccolta in maniera speciale il pubblico Rai. Ieri – giovedì 25 febbraio – Lui è peggio di me, lo show di Marco Giallini e Giorgio Panariello, ha chiamato a raccolta anche gli amici dei due conduttori (Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Vinicio Marchioni, Alessandro Roia) ma questo non è bastato a fermare la traiettoria in caduta. Sette giorni prima il programma aveva avuto 975 mila spettatori ed il 4,2% di share, ieri è precipitato a 895mila spettatori ed il 3,7% (1,471 milioni e 6,1% nella prima puntata).

La Suora di Rai1 fa piazza pulita di ascolti familiari. L’Europa League free e pay attira quasi 3 milioni di maschi

E lo ha fatto in una serata in cui Canale5 ha fatto una programmazione al risparmio. Su Rai1 Suor Angela ha mantenuto tutti i propri fedeli (Che Dio ci aiuti a 5,492 milioni e 22,7%). L’ammiraglia avversaria collocando per l’ennesima volta Che bella giornata e Checco Zalone si è fermata a 1,9 milioni e 8,2%. A fare incetta di maschi è stata l’Europa League in chiaro e a pagamento. Su Tv8 il match Milan-Stella Rossa, terminato uno a uno ma con il passaggio del turno dei rossoneri, ha conseguito 1,8 milioni ed il 6,8%. Nella stessa fascia, inoltre, complessivamente le partite di Europa League su Sky hanno invece ottenuto 1,1 milioni e il 4,1%. E sempre fronte Sky c’è da registrare come nonostante il calcio Masterchef ieri sia arrivato a 1 milione di spettatori complessivi e 3,8%.

Leggermente meglio di Rai3, inoltre, ha fatto il film di Rai2 (Robin Hood a 1 milione e 4,1%), nonché entrambi i talk d’informazione. In questo contesto si può considerare appena decente il bilancio di Italia 1: la finale de La pupa ed il secchione e viceversa, (hanno vinto Miryea e Marini), si è fermata a 1,379 milioni di spettatori con il 7,4% (sette giorni prima aveva avuto 1,436 milioni di spettatori con il 7,5%, e comunque siamo rimasti lontani dai risultati delle precedenti edizioni).

Stavolta Formigli sorpassa Del Debbio, che si presenta al confronto con un’agenda di temi ed un carnet di ospiti più sguarnito del diretto competitor. Funziona – con la terza ondata in arrivo – la ‘cassandra’ Crisanti. E ospite dall’‘amico’ Corrado dopo Davigo, Rocco Casalino è costretto ad essere più incisivo che in altri passaggi del suo incredibile tour tv

Su La7 Piazzapulita (Andrea Crisanti, Piero Di Lorenzo, Mario Calabresi, Selvaggia Lucarelli, Piercamillo Davigo, Rocco Casalino, Marc Botenga, Pierluigi Lopalco, Annalisa Cuzzocrea, Franco Trinca, Andrea Casadio, Max Andreatta, Guendalina Graffigna, Stefano Massini) ha avuto 1,153 milioni di spettatori e 6,1% (in crescita di 4 decimali). Su Rete4 Dritto e Rovescio (Pierpaolo Sileri, Lisa Ferrarini, Maurizio Belpietro, Licia Ronzulli, Alessia Rotta, Gennaro Migliore, Galeazzo Bignami, Matteo Bassetti, Gaetano Pedullà, il mediatore di vaccini Luciano Rattà) ha riscosso 990mila spettatori e 5,3% (in flessione di otto decimali).

La7 batte Rete 4 anche in access. Otto e mezzo supera due milioni e stacca Barbara Palombelli, doppiando Moreno/Sangiuliano/Salvini

La regina dell’access, invece, è stata ancora una volta Lilli Gruber. Su La7 Otto e Mezzo con Antonio Padellaro, Alessandro Sallusti, Beppe Severgnini, Antonella Viola ha riscosso 2,127 milioni e 7,8% di share. Su Rete 4 Stasera Italia con Giampiero Mughini, Andrea Ruggeri, Luigi De Magistris, Michela Marzano ha conseguito 1,3 milioni e 5% di share e poi 1,074 milioni e 3,9%. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Matteo Salvini e Gennaro Sangiuliano ha raccolto 965mila spettatori e il 3,5% di share.

Le altre partite di giornata. Amadeus, Insinna, ma anche i funerali di Stato per l’ambasciatore e il carabiniere in evidenza

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,927 milioni di spettatori con 17,9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,727 milioni di spettatori con uno share del 13,5%. Su Italia1 CSI Miami 1,290 milioni di spettatori con il 4,7%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,423 milioni di spettatori e 5,4% e Un Posto al Sole 1,783 milioni di spettatori e 6,5%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,3 milioni di spettatori e 19,6% mentre L’Eredità 4,864 milioni di spettatori e 22,7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,3 milioni di spettatori con il 14,2% di share e Caduta Libera 3,551 milioni di spettatori con il 17,1% di share. Su Rai3 il TGR 3,369 milioni di spettatori con il 14,9% di share.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,3% di share e Uno Mattina 16,9%, Funerali di Stato 21,1%, Storie Italiane 16,9%. Su Canale5 Mattino Cinque 17,5% nella prima parte, 17,2% nella seconda e 13,9% nella terza. Su Rai3 Agorà 8,1% di share, Mi manda RaiTre 5,1%; su La7 Omnibus 4,1%. Coffee Break 4,7%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15%. Su Canale 5 Forum 16,3%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,7% e 8,9%. Su La7 L’Aria che Tira 6,8% e 4,9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,4% e Il Paradiso delle signore 18,9%, La Vita in diretta 16,5%. Su Canale5 Beautiful 17,4%, Una Vita 17,2% di share mentre Uomini e Donne 23,9%; Amici di Maria De Filippi al 19,9%, il Grande Fratello Vip 19,4% di share, Daydreamer 18,3%, e Pomeriggio Cinque 16,5% e 16,3%. Su Rai 2 Ore 14 3%, Detto Fatto 4,8% di share. Su Rai3 Geo 6,8% e 10,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,5%. Su La7 Tagadà 3,2% e Tagadà Focus 2,2%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 12,4% di share. Su Canale5 Tg5 5%. Su Rai2 Il Paradiso per davvero 4,1%. Su Italia1 Amici 8,2%. Su Rai3 Linea Notte 4,4%. Su Rete4 Ombre Rosse 2,7%.

Alle 20.00. Tg1 a 5,870 milioni e 23,4%; Tg5 a 4,636 milioni e 18,2%; TgLa7 a 1,354 milioni e 5,3%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Piazzapulita)