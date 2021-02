Ascolti tv 4 febbraio: Suor Angela strapazza film, pupe e secchioni. Gruber spinge Formigli che sorpassa Del Debbio, ultimo Mannoioni

Sale a 5,7 milioni la platea di fedeli della suora del convento inquieto di Assisi. Con Draghi alle porte La7 batte ancora Rete4. Picchi: Formigli a 2,070 milioni alle 22.27, Del Debbio a 1,858 milioni alle 21.53

C’è Mario Draghi in pista, ma ieri – giovedì 4 febbraio – Giuseppe Conte è tornato on air con una conferenza stampa volante fuori da Palazzo Chigi e poi, in access prime time, ospite ‘attapirato’ a Striscia la Notizia dopo Rocco Casalino. In tutto l’arco della giornata è continuata con successo la mobilitazione informativa de La7, con il maratoneta Enrico Mentana presente all’appello, e accesi più che mai i vari programmi della rete di Urbano Cairo (da Mirta Merlino a Lilli Gruber, passando per il TgLa7), che in questa fase della crisi politica draghiana tende a superare la rivale ibrida Rete4. Si butta nell’arena anche Rai3, che per presidiare l’attualità politica alla sera ieri ha proposto uno special di Maurizio Mannoni contro Dritto e Rovescio e Piazzapulita.

Vince e cresce Elena Sofia Ricci. Pucci fa rimpiangere Ruffini

In prima serata si sono approfondite le distanze tra Rai1 e le altre. Si è rivelata più fragile del previsto la proposta con cui Cologno ha puntato a limitare su Rai1 lo strapotere di Che Dio ci aiuti 6. Elena Sofia Ricci ha conseguito oltre 5,7 milioni di spettatori ed il 23,5% (5,491 milioni e il 23% nella precedente puntata) – lasciandosi a distanza le proposte cinematografiche di Canale 5 (Come un gatto in tangenziale, a 2,2 milioni e 9,5%) e Rai2 (The Equalizer 2, a 1,946milioni e 7,8%). Il bilancio magro dell’ammiraglia commerciale non è servito ad aiutare Italia1. La terza puntata della nuova edizione del docureality La pupa ed il secchione e viceversa, con Andrea Pucci alla conduzione, è calata ancora, a quota 1,537 milioni e 7,8% (aveva conseguito 1,594 milioni di spettatori con l’8,2% alla seconda puntata dopo l’esordio a 1,790 milioni di spettatori con il 9,7%). Vale la pena ricordare che nella precedente edizione condotta da Paolo Ruffini, La pupa ed il secchione e viceversa aveva ottenuto all’esordio 2,564 milioni di spettatori con il 13,1%, e alla seconda puntata aveva avuto 2,178 milioni di spettatori con l’11%. E che Andrea Pucci così rimane molto distante da Collegio e Caserma.

Formigli sorpassa Del Debbio, ancora più ‘sovranista’ del solito con Emanuele Filiberto. A Mannoni non basta Salvini

Su La7 a Piazzapulita, Corrado Formigli ha puntato su Gianrico Carofiglio, Mario Calabresi, Emiliano Fittipaldi, Francesca Nava, Alessandra Sardoni, Mario Monti, Tito Boeri, Alberto Mantovani, Pierpaolo Sileri, Nello Musumeci. Trainato da una fortissima Lilli Gruber, è arrivato a 1,275 milioni di spettatori e il 6,7% (sei decimali in più della puntata precedente).

Su Rete4 a Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha puntato su Andrea Ruggieri, Giovanni Donzelli, Carmela Rozza, Antonio Maria Rinaldi, Emanuele Filiberto, Francesco Borgonovo, Sara Manfuso, Vladimir Luxuria, Mario Adinolfi, Giuseppe Cruciani, Gaetano Pedullà, Claudia Fusani, Klaus Davy, Maurizio Belpietro, mettendo tra gli ingredienti una breve intervista a Matteo Salvini ed il finale sull’adozione dei gay. Coì impostato il talk è calato a 1,136 milioni di spettatori e 5,9% (sette giorni prima a 1,264 milioni e 6,5%).

Picchi a cavallo dei due milioni, Gruber era arrivata a 3 alle 21.00 circa con Zingaretti, Lerner e Sallusti

Il programma de La7 ha avuto picchi di ascolto più rilevanti del rivale: Formigli è arrivato 2,070 milioni alle 22.27 con il tema della comparsata in Arabia Saudita di Matteo Renzi come argomento chiave; Del Debbio ha toccato 1,858 milioni alle 21.53, con ancora la prima fase del dibattito in pista (Davide Faraone, Maurizio Belpietro, Andrea Ruggieri, Claudia Fusani protagonisti).

Su Rai3, infine, lo Speciale Tg3-Missione Draghi, con il compassato e notturno Maurizio Mannoni alla conduzione e tra gli ospiti Andrea Orlando, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Riccardo Iacona, Mario Sechi, Massimo Giannini, Irene Tinagli, si è fermato a 703mila spettatori ed il 2,7%, rimanendo lontano dai competitor.

Meglio di Mannoni, su SkyUno ha fatto Masterchef, ieri a 1,125 milioni di spettatori al lordo delle duplicazioni e il 4%.

In access La7 costruisce il sorpasso di Formigli su Del Debbio: Lilli a 9,5% distacca Palombelli (5,5%)

Su La7 per Otto e Mezzo con Nicola Zingaretti, Alessandro Sallusti e Gad Lerner ospiti di Lilli Gruber, 2,6 milioni e 9,5% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Paolo Liguori, Giampiero Mughini, Luigi De Magistris, Maurizio Gasparri, Tommaso Labate ospiti di Barbara Palombelli, 1,548 milioni e 5,8% di share e poi 1,435 milioni e 5,2%. Su Rai2 per Tg2 Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Riccardo Ricciardi, Claudio Tito, Carlo Fidanza e Federico Monga, 1,180milioni e 4,3% di share.

Le altre partite di giornata. Amadeus stacca Striscia con Conte e Casalino. Al mattino volano Costamagna e Merlino. Vespa senza avversari in nottata

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,986 milioni di spettatori con 18,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,231 milioni di spettatori con uno share del 15,4%. Su Italia1 CSI Miami 1,338 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,691 milioni di spettatori e 6,5% e Un Posto al Sole 1,854 milioni di spettatori e 6,8%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,267 milioni di spettatori e 18,4% mentre L’Eredità 4,770 milioni di spettatori e 22,3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,5 milioni di spettatori con il 14,4% di share e Caduta Libera 3,7 milioni di spettatori con il 17,7% di share. Su Rai3 il TGR 3,284 milioni di spettatori con il 14,7% di share. Su La7 TgLa7 Speciale – dalle 17:06 alle 19:52 – 838mila spettatori e 5,1%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,4% di share e Uno Mattina 15,6%, Storie Italiane 16,2% di share e 14,3%. Su Canale5 Mattino Cinque 17,1% nella prima parte, 17,1% nella seconda e 14,2% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,3%. Su Rai3 Agorà 9,4% di share; Mi Manda RaiTre al 5,1%; su La7 Omnibus 5%. Coffee Break 6,9%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,6%. Su Canale 5 Forum 15,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,8% e 8,6%. Su Rai3 Elisir 6,3%. Su La7 L’Aria che Tira 9,4% e 6,7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 11,7% e Speciale Tg1 14,1%, La Vita in diretta 13,9%. Su Canale5 Beautiful 16,3%, Una Vita 17% di share mentre Uomini e Donne 23,4%; Amici di Maria De Filippi al 18,1%, il Grande Fratello Vip 17,7% di share, Daydreamer 16%, e Pomeriggio Cinque 15,1% e 14,7%. Su Rai 2 Ore 14 3,4%, Detto Fatto 5% di share. Su Rai3 Geo 8,1% e 11,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 Tagadà 5,4% e 4,7%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 13,9% di share. Su Canale5 X-Style 5,4%. Su Rai2 Empire State 3,8%. Su Italia1 Scary Movie 5 6,4%. Su Rai3 Massimo – Il mio cinema secondo me 2,9%. Su Rete4 Il promontorio della paura 3%.

Alle 20.00. Tg1 a 5,951 milioni e 24,1%; Tg5 a 4,766 milioni e 19%; TgLa7 a 1,8 milioni e 7,2%.

Emanuele Bruno

(un momento di Otto e mezzo)