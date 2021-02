Ascolti tv 11 febbraio: Suor Angela e Lilli Gruber al top. Panariello/Giallini show all’insegna del vorrei (essere Rai1) ma (per fortuna) non posso

Cala di tre decimali, al 23,2% la platea di fedeli della suora che ha scoperto di avere un fratello giovane. Con Draghi oramai scontato premier, Rete4 raggiunge La7, che ripesca Luigi Crespi.

Ha dato la stessa sensazione di altri programmi d’intrattenimento proposti dalla rete di Franco Di Mare, in primis da quello di Massimo Ranieri. Anche Lui è peggio di me, cioè, pare un suggestivo e forse un filo velleitario tentativo di portare l’intrattenimento ‘popolare’ presso il pubblico più colto della terza rete. A non convincere del tutto, anche nel caso di Lui è peggio di me, in pista ieri – giovedì 11 febbraio – non è stato il format, e neanche la conduzione di Marco Giallini e Giorgio Panariello. Azzeccati erano probabilmente pure gli ospiti, a partire da Francesco De Gregori, Antonello Venditti e l’agghiacciante Marco Travaglio ‘sorcino’ e cantante (si era dichiarato zeriano da Manuela Moreno poche settimane fa); quella che non è parsa fluida è stata solo la scrittura e la scaletta del programma (forse servono budget da Rai1 per fare meglio). Qualcuno potrebbe dire, per fortuna: perché indubbiamente Giallini e Panariello ieri un poco hanno attentato al pubblico dell’ammiraglia pubblica, ma senza strafare. Che Dio ci aiuti è calato di due decimali, a 5,5 milioni e 23,2%, stracciando la concorrenza finta di Canale 5 (Il diavolo veste Prada a 2,166 milioni e 9,6%), con l’action di Rai2 al terzo posto (Il giustiziere della notte a 1,720 milioni e 6,8%) per ascolti e La Pupa e il secchione e viceversa (1,463 milioni e 7,5% su Italia 1) sul podio per share. Lui è peggio di Me, comunque, più corto del programma di Italia 1, è arrivato 1,471 milioni di spettatori ed il 6,1%, precedendo i programmi di approfondimento, che hanno corso appaiati.

Del Debbio fa il picco con la Meloni. Masterchef cala di un solo decimale

Dopo due settimane favorevoli a Corrado Formigli è tornato in vetta, di misura strettissima, Paolo Del Debbio. Su Rete4 Dritto e Rovescio avendo tra gli ospiti Giorgia Meloni, Matteo Bassetti, Maurizio Gasparri, Giuseppe Cruciani, Gianluigi Paragone, Simona Malpezzi, Vauro Senesi, Gaetano Pedullà e Gennaro Migliore, ha conseguito 1,129 milioni di spettatori e il 5,9% (sette giorni prima a 1,136 milioni e 5,9%). Su La7 Piazzapulita schierando tra gli altri Carlo De Benedetti, Maurizio Landini, Andrea Crisanti, Luca Pani, Roberta Villa, Sebastiano Barisoni, Tiziana Ferrario, Paolo Mieli, Beatrice Lorenzin, ha avuto 1,122 milioni di spettatori e il 5,9% (sette giorni prima a 1,275 milioni di spettatori con uno share del 6,7%). Nel periodo in sovrapposizione, Del Debbio ha avuto 1,129 milioni ed il 5,9%, Formigli 1,127 milioni e il 5,88%. Il picco di ascolti di Dritto e Rovescio l’ha fatto Meloni, a quota 1,9 milioni e 7%. Non troppo distante dai talk, infine, su SkyUno ha corso Masterchef, ieri a 1,120 milioni di spettatori al lordo delle duplicazioni e il 3,9% (appena sotto il milione i live dei due episodi)

Otto e mezzo fa il botto. Travaglio de La7 meglio di quello canterino sulla terza rete

La vera regina del racconto della crisi e dell’avanzamento lavori del tentativo di Mario Draghi è stata così ancora una volta Lilli Gruber. Su La7 Otto e Mezzo con Marco Travaglio, Alessandro Sallusti, Monica Guerzoni e Antonella Viola ospiti, ha avuto ben 2,5 milioni e il 9,2% di share.

Su Rete 4 Stasera Italia, con Pietro Senaldi, Giovanni Tria, Antonio Taiani, Gianni Riotta ospiti di Barbara Palombelli, ha riscosso prima 1,332 milioni e il 5% di share e poi 1,2 milioni e il 4,4%. Su Rai2 Tg2 Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Virman Cusenza, Mariaelena Boschi e Agnese Pini, ha conseguito 1,061 milioni di spettatori e il 3,9% di share.

Le altre partite di giornata. Amadeus stacca Striscia, domina Insinna, Mentana Special 5%, Porta a porta domina la notte

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 5,263 milioni di spettatori con 19,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,071 milioni di spettatori con uno share del 14,9%. Su Italia1 CSI Miami 1,323 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,283 milioni di spettatori e 5% e Un Posto al Sole 1,764 milioni di spettatori e 6,5%.

Nel preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,262 milioni di spettatori e 18,5% mentre L’Eredità 4,646 milioni di spettatori e 22%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,471 milioni di spettatori con il 14,3% di share e Caduta Libera 3,773 milioni di spettatori con il 18,2% di share. Su Rai3 il TGR 3,450 milioni di spettatori con il 15,6% di share. TgLa7 Speciale a 801mila e 5%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 11,9% di share e Uno Mattina 16,2%, Storie Italiane 17,4% di share e 15,9%. Su Canale5 Mattino Cinque 16,1% nella prima parte, 15% nella seconda e 12,5% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,2%. Su Rai3 Agorà 8,5% di share; Mi Manda RaiTre al 5,7%; su La7 Omnibus 4,3%. Coffee Break 5,4%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15%. Su Canale 5 Forum 16,5%. Su Rai2 Mondiali Sci 4,4% e I Fatti Vostri 7,5%. Su Rai3 Elisir 6,6% e Mondiali Sci 3,7%. Su La7 L’Aria che Tira 6,6% e 5,3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12,1% e Il Paradiso delle signore 17,4%, La Vita in diretta 14,8%. Su Canale5 Beautiful 17,9%, Una Vita 17,9% di share mentre Uomini e Donne 23,2%; Amici di Maria De Filippi al 17,9%, il Grande Fratello Vip 16,9% di share, Daydreamer 16,6%, e Pomeriggio Cinque 15,6% e 16%. Su Rai 2 Ore 14 2,7%, Detto Fatto 4% di share. Su Rai3 Geo 7,5% e 11,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,8%. Su La7 Tagadà 4,6% e 5,5%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 12,5% di share. Su Canale5 X-Style 5,5%. Su Rai2 Red land 2,6%. Su Italia1 L’Isola delle coppie 8,9%. Su Rai3 Linea Notte 5,6% Su Rete4 L’infernale Quinlan 3,9%.

Alle 20.00. Tg1 a 5,967 milioni e 24,1%; Tg5 a 4,851 milioni e 19,3%; TgLa7 a 1,590 milioni e 6,3%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Lui è peggio di me)