Ascolti tv 25 febbraio 2021: la suora di Rai1 vince, ma Tv8 è vicina a Canale5

Ascolti tv: la fiction di Rai1 vince, molto bene la partita Milan-Stella Rossa

Serata senza gara per la vetta della classifica degli ascolti tv delle reti generaliste, con Che Dio ci aiuti su Rai1 che ha registrato il 22,7% di share media con 5,492 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Elena Sofia Ricci aveva portato a casa il 22,9% e 5,5 milioni.

Seconda posizione per il film Che bella giornata su Canale5 con l’8,2% e 1,909 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 6,45% e 1,2 milioni con il documentario Animali fantastici e dove trovarli.

Medaglia di bronzo per la partita di Europa League Milan-Stella Rossa, con i rossoneri qualificati agli ottavi di finale, che su Tv8 ha fatto il 6,8% con 1,809 milioni di tifosi collegati. Giovedì scorso la partita Granada-Napoli aveva fatto il 4,7% e 1,2 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

La classifica prosegue con La pupa e il secchione e viceversa su Italia1 con il 7,4% e 1,379 milioni di spettatori, poi il talk show Piazza pulita su La7 al 6,1% e 1,153 milioni e il film Robin Hood – L’origine della leggenda su Rai2 al 4,1% e 1,028 milioni.

Si chiude con il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 5,3% e 990 mila contatti, poi lo show Lui è peggio di me su Rai3 con il 3,7% e 895 mila e Il contadino cerca moglie sul Nove all’1,4% e 367 mila.

Su SkyUno la nuova puntata del cooking show MasterChef Italia 10 ha registrato il 3,8% di share media con quasi 1 milione di telespettatori.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,7%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,1%.

In access prime time Deal with it su Nove 2,2% e 586 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Che Dio ci aiuti)