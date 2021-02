Mediaset si prende la Champions e mette in crisi Rai, Sky e Amazon

Mediaset, sfida nello streaming con il calcio

Il Sole 24 Ore, pagina 13, di Andrea Biondi.

Per Mediaset inizia ufficialmente l’avventura del rientro nel calcio pay pur se da una porta differente rispetto al passato: con quella modalità Ott che da Netflix in giù promette di cambiare le regole del gioco su Tv e contenuti. Il gruppo di Cologno ieri ha dato ufficialità sull’aggiudicazione dei diritti della Champions League. Per una cifra che i rumors collocano sui 42 milioni annui, il Biscione ha ottenuto i diritti su 121 partite a stagione. Vale a dire: l’esclusiva in chiaro della migliore partita del martedì, e quindi 16 match, e per la finalissima, oltre a poter trasmettere – e questa è la vera grande novità – in streaming gli altri 104 match (da cui restano esclusi quelli che saranno trasmessi da Amazon Prime Video, che si è aggiudicata in esclusiva i 16 migliori match del mercoledì e la Supercoppa europea).

Le 17 partite free saranno trasmesse da Mediaset evidentemente su Canale5, la rete ammiraglia, come accade anche oggi che la Champions è esclusiva di Sky la quale però condivide i diritti in chiaro di alcune partite proprio con Mediaset da due anni a questa parte, dopo un primo anno di sharing con la Rai. «È una grande soddisfazione per una tv commerciale quotata in Borsa, nonostante la grandissima concorrenza sui diritti sportivi che ormai arriva anche dai nuovi competitor Ott, riuscire a offrire gratuitamente al pubblico italiano il calcio di grande qualità», commenta l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi puntualizzando che «dalla prossima stagione, chi lo desidera potrà anche estendere la visione ad altri 104 match di Champions League in streaming pay sulle piattaforme Mediaset. Una proposta pregiata che darà un’ulteriore spinta alla nostra offerta online già leader tra gli editori tv».

Il calcio killer application

Mediaset conferma quindi la sua vocazione sul calcio free internazionale. Tant’è che forte del successo dell’esposizione in chiaro di tutte le 64 partite di Russia 2018 secondo i rumors di mercato puntato sui prossimi Mondiali in Qatar, anche se Rai ha messo sul piatto una offerta che potrebbe rivelarsi vincente, a meno che Amazon non abbia presentato un’offerta sbalorditiva come avvenuto perla Champions. L’altro messaggio forte che arriva dalla ufficializzazione dei diritti perla Champions è che con le 104 partite in streaming Mediaset rimette però anche i piedi nel calcio pay offrendo, di fatto, un pacchetto che è speculare a quello di Sky: le stesse 121 partire, solo che 104 di queste Mediaset potrà solo trasmetterle in streaming. Del resto la soluzione era obbligata anche per Sky che non può avere fino a maggio 2022 esclusive su Iptv. Resta da capire dove Mediaset trasmetterà i suoi 104 match in streaming. La soluzione potrebbe venire da Mediaset Play o anche Infinity. Oppure attraverso un nuovo brand.

