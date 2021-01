E se Netflix inventasse un mondiale di calcio?

I servizi di streaming offrono un grosso premio per gli sport con una prospettiva a lungo termine

Financial Times, pagina 6, di Alex Barker.

Netflix ha evitato gli sport dal vivo per una buona ragione. I diritti di trasmissione sono selvaggiamente costosi, durano solo pochi anni e sono limitati dal territorio. Se Netflix vuole contenuti troppo costosi, ha un sacco di opzioni migliori a Hollywood. Ma la società di streaming, che abiura anche la pubblicità, non ha mai escluso la copertura sportiva. Il suo budget annuale di 17 miliardi di dollari per i contenuti le dà un formidabile potere di risoluzione dei problemi. E ci sono modi per rendere lo streaming di sport dal vivo un business fattibile: Netflix potrebbe comprare un campionato o semplicemente crearne uno da zero.

Al mondo dello sport di oggi, che si è crogiolato in un mare di denaro per due decenni, questo potrebbe sembrare sciocco. Ma nel corso del prossimo decennio o giù di lì, dato che lo streaming sta riducendo le reti televisive che sostengono le trasmissioni sportive tradizionali, le leghe probabilmente troveranno più attraente collaborare con gente del calibro di Netflix. Potrebbero essere necessari tempo e dolore finanziario per portare a casa questo punto. Ma se i proprietari dei club e le leghe si preoccupano del declino del loro grande benefattore – la pay-Tv – e vogliono raggiungere il più grande pubblico pagante possibile, dovrebbero iniziare a pensare a una comproprietà dei diritti con un servizio di streaming globale.

L’esempio australiano

I baroni dei media aggressivi hanno già provato il trucco di “comprare una Lega”. Quando l’establishment australiano ha ostacolato il tentativo di Kerry Packer di assicurarsi i diritti televisivi del cricket alla fine degli anni ‘70, il tycoon ha comprato alcuni top player e ha creato le World Series Cricket. Alla fine hanno dato a Packer i diritti del cricket tradizionale.

Star Sports, la rete indiana sviluppata da Rupert Murdoch e acquistata dalla Disney, fu un altro pioniere. Ha scommesso sull’antico gioco del kabaddi, prima mettendo il suo potere di marketing dietro una nuova Lega pro nel 2014 e poi comprando una quota di controllo. Questo sport rurale, una volta umile, ora batte la coppa del mondo di calcio negli indici di trasmissione nazionali e, occasionalmente, supera anche il pubblico dei test match di cricket in India. Lo streaming ha già portato un’ondata di sperimentazione nelle trasmissioni sportive in Europa e negli Stati Uniti. Nuovi modelli di business sono stati testati dalle Leghe e dai nuovi player. Ma come i neofiti della Tv sportiva hanno provato per due decenni sulla propria pelle, la maggior parte dei tentativi sono stati decisamente non redditizi.

Il modello Murdoch

Il modello della pay-Tv ha deformato l’economia dei diritti sportivi, spingendo l’inflazione dei prezzi. Il signor Murdoch ha imposto il modello con Sky in Europa, comprando diritti preziosi, come la Premier League inglese, per poi usarli come gancio per vendere agli spettatori un pacchetto di altre cose a un margine molto più alto. L’epoca d’oro per le leghe e i detentori di diritti, in altre parole, è stata finanziata dalle pay-Tv che usavano lo sport come un loss leader.

Con l’aumento dei costi dei diritti, sono aumentati anche i prezzi per i consumatori. Questa è una delle cause dietro la ritirata della Tv via cavo negli Stati Uniti, che sta perdendo spettatori a causa del cord cutting, punendo quelli che rimangono facendoli pagare ancora di più. François Godard di Enders Analysis fa notare che il pubblico di 18-49 anni per il canale sportivo ESPN è sceso del 35 per cento nell’ultimo decennio, mentre le tariffe per gli abbonati sono aumentate del 130 per cento. Ora, i servizi sportivi puri come DI.ZN dimostrano quanto sia difficile costruire un pubblico pagante abbastanza grande da sostenere il costo dei diritti di prestigio. Ma quelli che hanno osato – il wrestling VWE, la Formula 1 e il football americano NFL – hanno faticato a gestire i diritti paralleli, implementare una tecnologia robusta e costruire abbastanza contenuti. Gli sport dal vivo hanno una breve durata di conservazione e non riescono a riempire le library alla stessa maniera in cui fanno i film o le serie tv.

Il vantaggio che i servizi di streaming globale portano in scala – un pubblico vastamente più grande di qualsiasi pay-Tv, o di servizio di straming fai-da-te che può raggiungere. Disney+ confida di arrivare ai 250 milioni di abbonati nel 2024. Netflix ne ha già più di 200 milioni, e Amazon Prime Video si sta avvicinando alla stessa cifra. Sarebbe abbastanza facile offrire un aggiunta di sport agli abbonati. Al momento, l’ostacolo è che lo streaming di sport non si avvicina alla redditività della Tv via cavo, almeno con il sistema dei diritti così come esiste oggi. I proprietari dei club – e gli investitori privati che investono nello sport – possono contare sul fatto che la pay-Tv sopravviva, che i nuovi player paghino troppo o che qualcuno crei un bundle mediatico che funzioni a loro favore. Ma per gli sport globali con appeal globale, ci potrebbe essere un gioco lungo più intelligente. Prendere soldi in anticipo da un grande servizio di streaming e comproprietà dei diritti media. Poi scommettere sul raggiungimento del pubblico pagante più ampio possibile a un prezzo più vicino all’importo che la maggior parte dei fan sono disposti a pagare.

(Nell’immagine il logo di Netflix)