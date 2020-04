Ascolti tv 17 aprile: vince Belle e Sebastien su Puoi baciare lo sposo. Bene New Moon, Nuzzi e Zoro

Nel prime time di venerdì 17 la pellicola su Rai1, Belle e Sebastien – Amici per Sempre ha avuto 3,930 milioni di spettatori ed il 13,9% di share ed ha vinto la serata.

Vince l’ammiraglia pubblica nella sfida principale del prime time di venerdì 17 aprile. Su Rai1 il film Belle e Sebastien – Amici per Sempre ha riscosso 3,930 milioni di spettatori ed il 13,9% di share. Dall’ltra parte della barricata, su Canale 5 la pellicola Puoi baciare lo sposo ha conquistato 3,390 milioni di spettatori ed il 12,4% di share. Su Italia 1 ha funzionato la saga di Twilight: New Moon ha convinto 1,942 milioni di spettatori ed il 7,1%, facendo meglio della media di rete e superando il bilancio di Rai2. Sulla seconda rete pubblica, infatti, NCIS è arrivato a 1,980milioni di spettatori e 6,5% di share e The Rookie a 1,7 milioni di spettatori e 6,1%.

Covid -19? Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado ha avuto ben 1,690 milioni di spettatori ed il 7,5%, battendo di fatto Italia1. In crescita anche Propaganda Live su La7, con Diego Bianchi e Makkox a 1,488 milioni e il 6,6%, di fatto sopra il risultato del film di Rai3 (Nome di donna a 1,496 milioni di spettatori con il 5,1%).

Bene la produzione di Sky Original by Lux: sui canali Sky Sky Atlantic, Sky Cinema Uno e Primissime Diavoli ha avuto 637mila spettatori cumulati nel primo episodio e da 508mila nel secondo.