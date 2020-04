Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 17 aprile 2020

Su Rai 1 “Belle e Sebastien”, su Rai 2 “N.C.I.S.”, su Rai 3 “Nome di donna”, su Rete 4 “Quarto Grado”, su Canale 5 “Puoi baciare lo sposo”, Su Italia 1 “New Moon”, su La7 “Propaganda Live”, su Tv8 “Italia’s Got Talent – Best of”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “Diavoli”, su Fox “Modern Family”, su Premium Cinema “Crazy & Rich”, su Iris “Strangerland”, su Rai Movie “Il fidanzato di mia sorella”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 17 aprile 2020

Rai

Rai 1 – Belle e Sebastien – Amici per sempre, Sebastien è cresciuto, ha 12 anni ed è sempre inseparabile da Belle, che ha avuto tre cuccioli meravigliosi. Suo padre Pierre e Angelina si sono sposati da poco e progettano di trasferirsi in Canada. Sebastien è amareggiato, perché non vuole lasciare il nonno e, non bastasse, arriva in paese un presunto proprietario di Belle.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service. L’NCIS si occupa dei reati più gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Il Major Case Response Team, in particolare, si occupa dei casi più difficili e delicati, quali ad esempio l’omicidio di uomini vicini al Presidente, morti di celebrità all’interno di basi della marina, minacce terroristiche e rapimenti.

Rai 3 – Nome di donna, Nina si trasferisce da Milano in un piccolo paese della Lombardia, dove trova lavoro in una residenza per anziani facoltosi. Un mondo elegante, quasi fiabesco. Che cela però un segreto scomodo e torbido. Quando Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per affrontare il dirigente della struttura, Marco Maria Torri in un’appassionata battaglia per far valere i suoi diritti e la sua dignità.

Rai Movie – Il fidanzato di mia sorella, Richard Haig, brillante professore di Cambridge, sta per diventare padre. Prima di apprendere la notizia, però, perde la testa per un’esuberante scrittrice di romanzi, anche se non sa cosa l’aspetta.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Puoi baciare lo sposo, quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, i due dovranno superare lo scoglio più difficile: comunicarlo ai rispettivi genitori.

Italia 1 – New Moon, una serie di premonizioni riportano Edward e Bella in contatto. Ma nuove insidie attendono i due innamorati. Con Kristen Stewart, Robert Pattinson.

Premium Cinema – Crazy & Rich, Rachel Chu, nata a New York da madre cinese, insegna teoria dei giochi alla NYU ed è fidanzata con Nick Young. Nick propone a Rachel di accompagnarlo ad un matrimonio a Singapore, dove farà da testimone di nozze al suo caro vecchio amico Colin Khoo. Tutto fila liscio finché Rachel non incontrerà la madre di Nick e scoprirà che la sua famiglia è enormemente ricca, una sorta di casa reale cinese della quale il suo fidanzato è il principe ereditario e le aspettative che tutti hanno nei suoi riguardi…

Iris – Strangerland, mistero e tensione nel film drammatico con Nicole Kidman. Una coppia cerca disperatamente i figli scomparsi nell’inospitale deserto australiano.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – Italia’s Got Talent – Best of, debutta la nuova attesissima decima edizione di Italia’s Got Talent. Sono previste sette puntate di Audizioni e una finale live in cui si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico, che avrà il potere del quinto giudice e potrà decidere delle sorti dei concorrenti. Tra le altre novità di quest’anno c’è anche la rinnovata giuria, che vede come portabandiera un incontenibile Frank Matano, alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo! Confermate le due donne: la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo, il giudice più temuto di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è confermata la brillante Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che sognano un posto in Finale. Che avranno però solo cento secondi per convincere i giudici: con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Da quest’anno, poi, alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici decreteranno un finalista tra tutti i quelli che si sono esibiti.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Diavoli, Londra, 2011: Massimo Ruggero, Head of Trading della NYL Bank, fa guadagnare milioni alla banca speculando sulla crisi greca, ma il suo passato ostacola la sua speranza di una promozione.

Fox – Modern Family, i Dunphy sono sfiniti dalla fatica di occuparsi dei gemelli di Haley e Dylan. Ma a un certo punto si rendono conto che i bambini potrebbero anche tornare utili…

(Nella foto Propaganda Live)