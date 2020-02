Ecco il teaser di Diavoli, l’attesa serie con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi ad aprile su Sky

Alessandro Borghi è Massimo Ruggero, spregiudicato Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, Patrick Dempsey è Dominic Morgan, fra gli uomini più potenti della finanza globale.

Un thriller internazionale sul palcoscenico dell’Olimpo della finanza mondiale, girato tra Roma e Londra interamente in lingua inglese. Arriverà ad aprile su Sky e NOW TV, e si mostra per la prima volta nel teaser rilasciato Diavoli, una storia di finanza, potere e disinganni con un cast all-star guidato daAlessandro Borghi e Patrick Dempsey.

La serie

La serie, tratta dal best seller I Diavoli di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), è prodotta da Sky Italia e Lux Vide, realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS. La distribuzione internazionale è di NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios.

Alessandro Borghi è Massimo Ruggero, spregiudicato e ambizioso Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York – London Investment Bank (NYL); Patrick Dempsey è Dominic Morgan, fra gli uomini più potenti della finanza globale, mentore di Massimo e CEO della banca. Il profondo legame tra i due uomini rischierà di incrinarsi quando, a causa degli interessi nascosti di Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale. A quel punto il giovane italiano dovrà scegliere: schierarsi con l’uomo a cui deve tutto o fermarlo?

Kasia Smutniak è Nina, la sofisticata e molto determinata moglie di Dominic Morgan, al quale è unita da sentimenti ma anche interessi.

Il resto del cast

Nel cast: Lars Mikkelsen (The Killing, Sherlock, House of Cards), Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Radici), Paul Chowdhry (Live at the Apollo, Swinging with the Finkels), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Harry Michell (Chubby Funny) e Sallie Harmsen (Blade Runner 2049).

Regia di Nick Hurran (Sherlock, Doctor Who, Fortitude, Altered Carbon) e Jan Michelini (I Medici).

Sceneggiatura: Alessandro Sermoneta, Mario Ruggeri, Elena Bucaccio, Guido Maria Brera, Chris Lunt, Michael Walker, Ben Harris, Daniele Cesarano, Ezio Abate e Barbara Petronio.

Qui il link del teaser

https://we.tl/t-KhrOeUxjrI

La Redazione

(nella foto Borghi e Dempsey)