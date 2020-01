Ascolti Tv 6 gennaio tutti i dati: Soliti Ignoti Speciale 5,4 milioni, Napoli-Inter 2,2, Pinocchio 1,7, Now you see me2 1,5

Su Rai1 ascolti I Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 5,386 milioni e 24,2%. Su Sky Napoli-Inter 2,2 mln e 8,8%. Su Canale 5 Pinocchio 1,758 mln e 8,1%. Su Italia1 Now You see me2 a 1,5mln e 6,8%. Su Rai2 911 a 1,1 mln e 4,6%. Su Rai3 L’ultimo lupo 1 mln e 4,3%. Su La7 Eden 497mila e 2,3%. Su Rete4 Mountains 489mila e 2,1%.

Ascolti tv, dinamiche: sempre in testa Rai1, dall’access fino a notte fonda

Il contesto: I Soliti Ignoti Speciale contro Pinocchio, con Napoli-Inter su Sky. E poi il telefilm 911, Eden alle prese col docufilm Mountains, Now You see me 2 vs. L’Ultimo lupo.

Era un lunedì televisivo che sembrava una domenica quello del 6 gennaio, con Napoli-Inter in prima serata su Sky (a 2,060 milioni e 8,2% di share l’incontro vinto in trasferta dai nerazzurri per tre a uno, al netto dell’intervallo a 2,2 milioni e 8,8%) che chiudeva il primo turno del 2020 della Serie A. In prima serata, inoltre, I Soliti Ignoti Il Ritorno, in versione speciale Lotteria Italia in occasione dell’Epifania, ha lanciato pure ufficialmente – presentando i 24 cantanti e i titoli delle canzoni in gara – la prossima edizione del Festival di Sanremo a conduzione Amadeus. Contro la trasmissione di Rai1 sono andati in onda innanzitutto tre film: Canale 5 ha schierato Pinocchio versione Roberto Benigni, Italia 1 la prima tv di Now You see me 2, mentre Rai3 ha puntato su L’Ultimo Lupo. Gli altri? Su Rete4 c’era la seconda parte del docufilm Mountains- La vita sopra le nuvole, su Rai2 c’era il telefilm 911, su La7 la prima puntata della nuova stagione di Eden- Un paradiso da salvare con Licia Colò alla conduzione. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: I Soliti Ignoti Speciale va forte e stacca la super partita su Sky, che batte Pinocchio su Canale5 e Now You see me 2 su Italia1



Su Rai1, dalle 20.49 circa, I Soliti Ignoti- Speciale Lotteria Italia, con il programma di Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia e all’estrazione finale dei biglietti fortunati, con tanti ospiti e concorrenti famosi e tante anticipazioni sul prossimo Festival di Sanremo, ha conquistato 5,386 milioni di spettatori ed il 24,2% (l’anno scorso aveva ottenuto 5,250 milioni di spettatori e il 22,49%) tra le 20.49 e le 24.00. In seconda serata Gran Varietà, con alla conduzione Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli, ha conseguito 827mila e 11,93%.

Su Canale 5 per Pinocchio, interpretato e diretto da Roberto Benigni e con Nicoletta Braschi, Carlo Giuffrè, Kim Rossi Stuart nel cast, 1,758 milioni di spettatori e il 8,1% di share. Quindi per The Illusionist 258mila e 4,77%.

Su Italia 1 il film in prima tv Now You see me 2, con Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Michael Caine, 1,518 milioni e 6,82% di share; per In Time 637mila e 8,28%.

Su Rai2 per il telefilm 911, 1,129 milioni di spettatori e 4,6% per la media dei due episodi trasmessi. Quindi per La Domenica Sportiva 959mila e 6,34%.

Filone natura: il film di Annaud perde con il telefilm di Rai2 ma doppia Colò e il docu di Rete4

Su Rai Tre, la pellicola L’ultimo lupo, con Feng Shao Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, ha ottenuto 1,030 milioni di spettatori e 4,3%. Quindi per La Grande Storia–Piersanti Mattarella, 365mila e 2,27%; Linea Notte e 358mila e 4,54%.

Su La7 per il primo capitolo della seconda stagione del docuformat Eden-Un Pianeta da salvare, con Licia Colò alla guida, 497mila spettatori e 2,3%. Quindi per TgLa7 Notte, 189mila e 1,79%.

Su Rete 4 per la seconda parte del docufilm Mountains- La vita sopra l’Himalaya, 489mila spettatori e 2,1% di share. Quindi per Pressing Serie A 393mila e 3,41%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna cala ma batte Bonolis rientrante

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,435 milioni e 17,88% e poi 5,096 milioni ed il 23,32%; su Canale 5 per Avanti il primo! 2,763 milioni e 14,76% e per Avanti un altro! 3,9 milioni e 18,21%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 466mila e 2,51%. Su Rai3 Tg3 a 2,1 milioni e 10,3%; TgR 2,633 milioni e 11,77%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 1,361 milioni e 7,5% e 1,423 milioni e 6,79%.

Per il Tg1 5,650 milioni di spettatori ed il 23,55%. Su Canale 5 per il Tg5 4,566 milioni e 18,9% di share. Su La7 TGLa7 1,169milioni di spettatori e 4,83%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus a 4,9 milioni con la breve anteprima. Pari Gruber e Stasera Italia

Su Rai1 l’anteprima di I Soliti Ignoti- Speciale Lotteria Italia 4,932 milioni e 19,6%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 3,738 milioni e 14,53% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,620 milioni e 6,4%; per il Tg2Post, 1,124 milioni e 4,35%; su Rai3 per Generazione bellezza 1,172 milioni e 4,77%, per Un posto al sole 1,469 milioni e 5,72%. Su Rete 4 per Stasera Italia, 1,162 milioni spettatori e 4,62% di share e 993mila e 3,84%. Su La7 per Otto e mezzo, 1,1 milioni e 4,3%.

Emanuele Bruno

(In apertura il momento clou de I Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia ieri su Rai1)