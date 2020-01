Stasera in Tv: cosa vedere martedì 7 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 7 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Non c’è più religione, Portobuio è una piccola isola del Mediterraneo ”spaccata” a metà: da una parte gli italiani che ci sono nati e che non fanno più figli, dall’altra, invece, i magrebini che a Portobuio sono arrivati da qualche anno e che sono la parte ”viva” dell’isola. Tra le due comunità non corre buon sangue, ma, per il presepe vivente, la tradizione locale più importante, saranno co strette a trovare un punto d’incontro…

Rai 2 – Il molo rosso, Alejandra si risveglia nel letto di Veronica e le confessa chi è veramente. Conrado è furioso dopo che ha scoperto che tra le due donne c’è qualcosa di più dell’amicizia…

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – Pazze di me, Andrea è l’unico maschio in una famiglia tutta al femminile. Abita con sette donne: mamma, tre sorelle, nonna, badante e il cane, rigorosamente femmina. Il padre, venticinque anni prima, li abbandonò perché non sopportava più la condizione di unico maschio tra tutte quelle donne. La madre, amministratrice di condominio, viene chiamata benevolmente Sergente Maggiore Hartman per la sua rigidità.

Mediaset

Rete 4 – Fuori dal coro, gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualità politica e di cronaca.

Canale 5 – Quando un padre, Gerard Butler e Willem Dafoe in un film che tocca le corde del cuore. Un manager in carriera ossessionato dal proprio lavoro dovrà rivedere le sue priorità.

Italia 1 – La pupa e il secchione e viceversa, Pupe, secchioni e viceversa convivono in una villa e competono a coppie per scambiarsi il proprio sapere e migliorarsi a vicenda, allo scopo di vincere il premio finale.

Iris – Wyatt Earp, Film biografico con i premi Oscar K.Kostner e J. Hackman. La vita dell’eroe del West, Wyatt Earp, garante della legge al limite della legalità.

Premium Cinema – Split, Kevin è un ragazzo affetto da disturbo dissociativo dell’identità, dovuto alla sua infanzia difficile e alle violenze inflittegli dalla madre: nella sua mente, infatti, convivono ben ventitré personalità diverse. Lo sa bene la psichiatra Karen Fletcher, che lo ha in cura e che sa come gestirlo. La situazione degenera quando, in seguito a un imprevisto sul lavoro, Kevin, o meglio una delle sue personalità, rapisce tre adolescenti, Casey, Marcia e Claire e riuscire a convincerlo a liberarle non sarà semplice.

Altre emittenti

La7 – diMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Conduce Giovanni Floris.

Tv8 – Hancock, da “grandi poteri derivano grandi responsabilità” diceva il defunto zio di Peter Parker, alias Uomo Ragno. Tutte “balle” da supereroi, risponde John Hancock. Aspetto trasandato e un’insana passione per l’alcool, John Hancock è quanto di più lontano da un supereroe si possa immaginare. Certo i superpoteri li ha, ma da qui a usarli con cognizione di causa ce ne passa, come ben sanno non solo i malviventi ma anche i comuni cittadini di Los Angeles, ormai al limite della sopportazione per le devastazioni pubbliche che, inevitabilmente, seguono le mirabolanti gesta del nostro eroe. Ma Hancock non è certo il tipo che si sofferma su cosa la gente possa pensare di lui. Almeno fino al giorno in cui salva Ray Embrey, pezzo grosso di una società di PR, nonchè marito amorevole (e chi non lo sarebbe con una moglie come Charlize Theron) e padre affettuoso. Ray prende a cuore il caso di Hancock e decide di provare a trasformarlo in un vero eroe…

Nove – Redemption, Joey Jones non ha avuto una vita facile. Per niente. Ex soldato delle forze speciali, dopo aver assistito all’uccisione della sua unità in Afghanistan, è scappato via per non dover affrontare il processo della corte marziale. Da allora vive come un vagabondo per le strade di Londra. Ma un giorno la sua ragazza viene trovata morta. Joey ha sete di giustizia e se la farà da solo, impossessandosi dell’identità di un ricco signore.

Sky Cinema 1 – Cold Blood, Jean Reno in un thriller ambientato nella selvaggia natura canadese. L’arrivo di una donna sopravvissuta a un incidente interrompe la solitudine di un sicario che vive in una baita isolata

Fox – MacGyver, Angus “Mac” MacGyver lavora in un’organizzazione governativa statunitense segreta dove egli usa il suo straordinario talento per risolvere i problemi e la sua vasta conoscenza della scienza per salvare vite umane.

