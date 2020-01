Stasera in Tv: I programmi di lunedì 6 gennaio 2020

Su Rai 1 “Soliti Ignoti”, su Rai 2 “9-1-1”, su Rai 3 “L’ultimo lupo”, su Rete 4 “Mountains”, su Canale 5 “Pinocchio”, Su Italia 1 “Now You See Me”, su La7 “Eden”, su Tv8 “Il pesce innamorato”, su Nove “Come farsi lasciare in 10 giorni”, su Sky Cinema “Non sposate le mie figlie 2”, su Fox “Emergence”, su Premium Cinema “Quo vado?”, su Iris “Three Kings”, su Rai Movie “Per un pugno di dollari

I programmi di stasera in tv di lunedì 6 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia, Befana milionaria con la puntata speciale di Soliti Ignoti abbinata alla Lotteria Italia, nell’ambito della quale si svol gerà l’estrazione dei biglietti vincenti.

Rai 2 – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

Rai 3 – L’ultimo lupo, nel 1969, durante la Rivoluzione Culturale Cinese, un giovane studente universitario viene inviato da Pechino nelle zone interne della Mongolia per studiare le tribù locali. Lì comprende la venerazione di queste popolazioni per il lupo, re della steppa.

Rai Movie – Per un pugno di dollari, un pistolero solitario arriva a San Miguel, sul confine con il Messico. Qui le famiglie dei Rojo e dei Morales si fanno la guerra da anni per il controllo del contrabbando. Il nostro eroe fa il doppio gioco, cercando di aizzarle allo scontro finale. Primo capitolo della “Trilogia del dollaro” firmata da Sergio Leone.

Mediaset

Rete 4 – Mountains, un viaggio suggestivo verso due catene montuose più iconiche del pianeta: Ande e Himalaya. Troveremo cime innevate e vallate nascoste, animali bizzarri e notevoli culture antiche.

Canale 5 – Pinocchio, Roberto Benigni dirige, scrive ed interpreta la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Carlo Collodi. Film insignito di due David di Donatello.

Italia 1 – Now You See Me 2, i 4 Cavalieri tornano con una nuova performance, per smascherare un magnate della tecnologia.

Premium Cinema – Quo Vado?, Checco, impiegato in Puglia nell’ufficio provinciale Caccia e Pesca, eterno Peter Pan, vive ancora a casa con mamma e papà. Ma la crisi incombe e il governo comincia i tagli ai posti fissi. Checco viene posto davanti a un bivio dalla spietata dirigente dott.ssa Sironi: mollare subito il posto fisso o essere messo in mobilità. Pur di non lasciare il posto fisso, Checco affronta un cambio radicale di vita che lo porterà fino in Norvegia, in una cultura totalmente diversa da quella italiana e dove incontrerà l’amore vero.

Iris – Three Kings, Iraq, la guerra del Golfo è finita. Un gruppo di soldati americani decide di impossessarsi di un tesoro nascosto nel deserto.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, il nuovo programma di Licia Colò

Tv8 – Il pesce innamorato, Arturo, trentenne sognatore, è un falegname con il pallino dei libri per bambini. Ne scrive da quasi 20 anni, ma, nessuno ha mai scoperto la sua vena di scrittore. Tutto cambia quando la figlia del proprietario di una casa editrice entra in possesso de “Il pesce innamorato”, un racconto che Arturo ha scritto a soli dieci anni. Il successo è clamoroso. Le vendite sono alle stelle e Arturo si ritrova, da un giorno all’altro, in un tourbillon di interviste, impegni e ammiratrici adoranti. Tra queste la bella Matilde con cui trascorre una romantica notte d’amore. E, presto, i frutti di quell’incontro, gli cambieranno la vita…

Nove – Come farsi lasciare in 10 giorni, Benjamin Berry (Matthew McConaughey), pubblicitario di successo, propone al proprio capo di accalappiare un nuovo cliente particolarmente ostico. Trattandosi di diamanti, il boss, pur condividendo l’iniziativa, preferisce affidare l’incarico a due ragazze dello staff, supponendo che per trattare certe “questioni” sia indispensabile un tocco femminile. Ben non si dà pace, vuole quel cliente a tutti i costi. Dai e dai riesce a convincere le sue avversarie ad accettare una scommessa: se lui riuscirà a far innamorare di sè una ragazza in soli 10 giorni avrà via libera. Ben, da incallito “tombeur de femmes” crede già di aver partita vinta. Ma, le sue colleghe, astutamente, hanno messo una clausola: saranno loro a scegliere la vittima di turno. E, guarda caso, la scelta cade sulla giornalista Andie (Kate Hudson). Per Ben il compito si fa difficile, perché Andie, che deve scrivere un articolo su come finiscono i rapporti di coppia, ha in mente un pezzo “fuori dalle righe”. Il titolo? Come farsi mollare dal fidanzato di turno in soli 10 giorni…

Sky Cinema 1 – Non sposate le mie figlie 2, sequel della fortunata commedia sulla convivenza tra culture differenti. Claude e Marie devono trovare il modo per trattenere le loro figlie che hanno deciso di lasciare la Francia.

Fox – Emergence, Mistery thriller targato Disney: il capo della Polizia di Long Island, Jo Evans, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa nemmeno chi è.

