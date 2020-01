Ascolti Tv 5 gennaio tutti i dati: La bella e la bestia 3,2 milioni, La banda dei babbi natale 2,2, I Miserabili 2,1. Roma-Torino al 2,5% su Dazn1

Ascolti, altre opzioni: su Rai Movie Sissi a 629mila e 2,7%; su Dazn1 Roma-Torino 602mila e 2,5%

Contesto: quattro film, due miniserie, I Legnanesi

Tornava il calcio la sera di domenica 5 gennaio, in una vigilia dell’Epifania con tanti film in tv. In prima serata tra le generaliste questa l’offerta: su Rai1 La bella e la bestia alle prese con La Banda dei Babbi Natale su Canale5. Su Rai2 c’era il fantasy Miss Peregrine e su Italia l’action I maghi del crimine. Le altre offerte? Su Rai3 c’era il finale della miniserie I Miserabili, mentre completavano la griglia su Rete 4 I Legnanesi e su La7 l’altra miniserie Tut-Il destino di un faraone. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: La bella e la bestia batte La banda dei babbi natale, I Miserabili, I maghi del crimine, Miss Peregrine

Su Rai Uno la pellicola d’animazione La bella è la bestia, ha riscosso 3,256 milioni di spettatori ed 14%. Quindi per Speciale Tg1– Piersanti Mattarella. 6 Gennaio 1980 1,4 milioni e 9,14%.

Su Canale 5 la commedia La banda dei Babbi Natale, con Aldo, Giovanni e Giacomo e Angela Finocchiaro, ha riscosso 2,228 milioni di spettatori e il 9,7% di share. E poi per L’incredibile Burt Wonderstone 350mila spettatori e 4,68%.

Su Rai Tre, la parte conclusiva della miniserie I Miserabili, con Lily Collins e Dominic West, ha ottenuto 2,087 milioni di spettatori e il 9,2%. Quindi per Dottori in corsia 563mila e 4,32%. Per Tg3 Mondo 347mila e 4,1%.

Su Italia 1 per il film giallo, Now You See Me – I Maghi Del Crimine, diretto da Louis Leterrier e interpretato da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, 1,632 milioni di spettatori e 7,3%; quindi per The Time Machine, 774mila e 7,7%.

Su Rai2 la pellicola Miss Peregrine- La casa dei ragazzi speciali, con Eva Green, Asa Butterfield, Judy Dench, Samuel L. Jackson, ha conquistato 1,458 milioni di spettatori e 6,3%. Per La domenica sportiva speciale 818mila spettatori e 5,82%.

Su Rete 4 la commedia dialettale de I Legnanesi, Sem Nasu per patir e patem, ha conseguito 1,034 milioni di spettatori e il 5,3% di share. Quindi per Spaghetti a mezzanotte, 215mila spettatori e 3,36% di share.

Su La7 per Tut –Il destino di un faraone, 396mila spettatori e 1,8%. Quindi per Brutti sporchi e cattivi 148mila e 1,7%.

Ascolti native digitali free: vince la principessa austriaca

Su Rai Movie Sissi Il destino di una imperatrice a 629mila e 2,7%; su La5 Natale a Bramble House 541mila e 2,3%; su Tv8 Un amore a distanza 516mila e 2,2%; su Iris Il principe del deserto a 481mila e 2,2%; su Nove Deal Whit It 400mila e 1,8%; su Real Time 90 giorni per innamorarsi 359mila e 1,8%; su 20 Senza identità 350mila e 1,5%; su Rai4 Ghostbusters 338mila e 1,5%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna 8 punti avanti

Su Rai 1 per L’Eredità 3,330 milioni e 19% e 4,727 milioni e 23,7%. Su Canale 5 per Conto alla rovescia 1,928 milioni e 11,2% e 2,949 milioni e 15%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,270 milioni e 12,14%; per il Tgr 2,676 milioni e 13,1%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 987mila e 4,6%.

Alle 20.00 questi gli ascolti: Tg1 avanti circa 8 punti

Per il Tg1 5,497 milioni di spettatori ed il 25,33%; per il Tg5 3,894 milioni di spettatori ed il 17,81%, per il Tg La7 1,020 milioni di spettatori ed il 4,67%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus doppia Paperissima

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,9 milioni e 24,9% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 2,9 milioni e 12,5% di share. Su Rai2 per il Tg2 1,642 milioni e 7,13%. Su Rai3 per Che ci faccio qui 1,151 milioni di spettatori e 5%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,350 milioni e 5,8%. Su La7 Uozzap 674mila e 2,9%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di La bella e la bestia, ieri su Rai1)