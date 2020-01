Oggi in edicola: Amadeus potrebbe annunciare altri due Big in gara

Nella calza di Amadeus forse altri due cantanti da portare al Festival

Il Messaggero, pagina 19, di M. Mar.

In fondo alla calza di Amadeus potrebbero nascondersi due nomi da aggiungere alla lista dei big in gara al Festival di Sanremo 2020. Un paio di jolly che il conduttore avrebbe deciso di tenere fuori dall’elenco svelato qualche giorno fa e di tirare fuori a sorpresa durante la puntata speciale del quiz I soliti ignoti legata alla Lotteria Italia, in onda stasera su Rai1 dalle 20.35. D’altronde era stato lui stesso a dire che sarebbe stato un Festival all’insegna dell’imprevedibilità.

Passo falso

Così, dopo aver annunciato in anticipo la lista con i nomi de 22 cantanti in gara, per rilanciare la serata che avrebbe dovuto ospitare l’annuncio del cast ha girato un buffo spot, trasmesso in tv negli ultimi giorni: vestito da Befana, ha promesso colpi di scena e ospiti. Certo, se fosse vero – come riferiscono voci di corridoio – che stasera ai cantanti già annunciati se ne aggiungeranno altri due, dovrebbero trattarsi di due nomi così importanti da poter in qualche modo giustificare l’annuncio “ritardato”, che altrimenti rischierebbe di passare per tutti come un modo per rimediare alla figuraccia di qualche giorno fa (difficile che possa essere ripescato qualche escluso – e resta da capire quale sarà la reazione dei 22).

Ma chi, dei Big, potrebbe effettivamente aver accettato l’invito di Amadeus? Cristiano Malgioglio ha anticipato sui social che Al Bano e Romina porteranno all’Ariston una sua canzone inedita, riequilibrando così un cast forse troppo sbilanciato a favore dei giovani. Però era stato lo stesso Al Bano, qualche settimana fa, a far sapere di aver ricevuto un “no da parte della commissione, che gli avrebbe piuttosto offerto un ospitata: c’è stato un ripensamento?

Massimo Ranieri ha inciso un inedito di Modugno e la sua tournée teatrale ripartirà dopo Sanremo, ospite o in gara lui ci sarà, mentre Raf e Tozzi da tempo hanno unito le loro forze per un disco e tour e torneranno dal vivo a marzo: anche loro potrebbero avere una chance. Carmen Consoli potrebbe celebrare all’Ariston i 25 anni di carriera a distanza di venti dall’ultima partecipazione, in attesa del concerto all’Arena di Verona del 25 agosto. Tra i nomi che circolano c’è anche quello di Gianna Nannini: in gara solo come autrice (la sua Colpo di fulmine fu portata alla vittoria da Giò Di Tonno e Lola Ponce nel 2008), a Sanremo potrebbe rilanciare l’album La differenza (che sta faticando nelle vendite) e promuovere il tour autunnale nei palasport (anticipato il 30 maggio dal concerto allo stadio di Firenze).

(Nella foto Amadeus)