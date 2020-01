Ascolti Tv 6 gennaio vince Soliti Ignoti – Speciale con il 24,22%

Seguono Pinocchio con l’8,20% e Now You See Me con il 6,82% negli ascolti tv

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raggiunto il 24,22% e 5,39 milioni di spettatori, Rai2 con 9-1-1 al 4,64%, su Rai3 L’ultimo lupo al 4,26%, su Canale5 Pinocchio all’8,20% e 2,06 milioni, su Italia1 Now You See Me al 6,82%, su Rete4 Mountains al 2,05%, su La7 Eden al 2,32%.

Ascolti Tv Preserale

L’eredità su Rai1 al 23,32% e 5,10 milioni di contatti, N.C.I.S. su Rai2 4,28%, Blob su Rai3 4,83%, Avanti un altro! su Canale5 al 18,21% e 3,90 milioni di spettatori, su Italia1 Studio Aperto Mag al 3,87%, Tempesta d’amore su Rete4 al 3,56%, Drop Dead Diva su La7 all’1,06%.

Ascolti Tv Access prime time

Tg2 Post su Rai2 4,35%, Un posto al sole su Rai3 al 5,72%, Striscia la Notizia su Canale5 al 14,53% e 3,74 milioni, C.S.I. su Italia1 al 5,05%, Stasera Italia su Rete4 al 3,84%, Otto e mezzo su La7 al 4,28%.

Ascolti Tv Seconda serata

Il Gran Varietà su Rai1 all’11,93%, Domenica Sportiva su Rai2 al 6,33%, Linea notte su Rai3 al 4,54%, The Illusionist su Canale5 al 4,77%, In Time su Italia1 all’8,28%, Pressing Serie A su Rete4 al 3,41%, Camera con vista su La7 all’1,13%.

