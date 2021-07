Ascolti tv analisi 18 luglio: Coletta esagera con le repliche ed Elena Sofia Ricci paga dazio. Camila batte Belén. Hamilton ‘vendica’ gli inglesi

Ascolti, dinamiche. Un eccesso di repliche sulla prima rete, con la ‘giusta’ scorpacciata di Carrà, ma poi Conti e Clerici ‘datati’ anche venerdì e sabato, e si satura la disponibilità del pubblico estivo

Va bene che la prima rete pubblica ha dominato la stagione con tante fiction ben riuscite e molti show leggeri sostanzialmente azzeccati e ora ha appena fatto bingo con la Nazionale vincente agli Europei di calcio, che ha fatto un percorso perfetto – tra tempi supplementari e rigori – collezionando prestazioni Auditel straordinarie. E va bene che questo avvio d’estate ha imposto anche alcune situazioni straordinarie, con la scomparsa di Raffaella Carrà che sulla rete ammiraglia ha trovato un conseguente momento di nostalgia e celebrazione che ha prodotto le incredibili vittorie della repliche di Carràmba che sorpresa. Ma ora l’attitudine ad attingere dal magazzino sembra un po’ troppo ridondante, per il direttore Stefano Coletta. Dopo il sabato con Antonella Clerici in replica ed il venerdì con Carlo Conti in replica, ambedue vincenti, oltre tutto, con The Voice Senior e Top Dieci, alla domenica c’è stata un’altra proposta al risparmio. In pratica, per trovare una vera ‘novità’ messa in onda di recente, andando indietro a vedere la programmazione, bisogna tornare al 14 luglio e registrare il ritorno di Piero Angela con SuperQuark (!).

Ieri comunque, domenica 18 luglio, il direttore bravo ma sparagnino di Rai1 non è stato premiato. L’ammiraglia che programmava la replica della fiction Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, ha raccolto 1,490 milioni di spettatori e l’8,8%, con 1,729 milioni e il 9,3% con il primo episodio e poi il calo più che fisiologico a 1,3 milioni e l’8,3% con il secondo episodio. Canale ha risposto con la serie spagnola Grand Hotel Intrighi e Passioni. E la storia con Yon Gonzalez, Amaia Salamanca e Pedro Alonso, ha conquistato 1,420 milioni di spettatori e il 9,9%, conquistando in tutta la durata la porzione di pubblico più ampia. Più ascolti di tutti ha fatto il telefilm di Rai2, Delitti in paradiso 10, che ha avuto – al contrario del prodotto con Elena Sofia Ricci – un andamento in crescendo con 1,687 milioni e 8,94% nel primo episodio e 1,769 milioni e 10,57% nel secondo, con la media a 1,730 milioni e 9,8%. In pratica nessuna rete ha superato quota due milioni. E dietro le prime solo la terza rete è rimasta sopra quota un milione. Il nuovo appuntamento con Kilimangiaro, con Camila Raznovich, ha avuto 1,037 milioni di spettatori e il 6% ed ha distanziato la replica di Colorado (con Belen Rodriguez e Paolo Ruffini, a 884mila spettatori e 5,77%). In coda sono arrivati i film: su Rete4 Next three days, a 670mila spettatori e il 4,35%; su La7 Scoprendo Forrester, a 441mila spettatori e il 2,95%.

Le altre partite di giornata. Silverstone va fortissimo per share su Sky e Tv8 con Hamilton che rimonta e sorpassa Leclerc negli ultimi giri

In access. Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 3,212 milioni di spettatori con il 17,36%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2,749 milioni di spettatori con il 14,87%. Su Italia1 CSI ha avuto 1,010 milioni di spettatori e il 5,5%. Su Rai3 Sapiens File a 708mila spettatori con il 3,9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 963mila spettatori con il 5,3% e poi 1,044 milioni di spettatori con il 5,6%. Su La7 La7 20 Un Racconto Italiano 475mila spettatori con il 2,6%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 1,916 milioni di spettatori e 15,21% mentre Reazione a Catena ha riscosso di 3,185 milioni di spettatori e 21,54%. Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia a 1,427 milioni di spettatori e 9,9%. Su Rai2 Tourreplay a 604mila spettatori e 4%. Su Tv8 la differita del Gran Premio di Formula 1 di Silverstone ha avuto 1,658 milioni di spettatori e il 10,6% di share.

Nel pomeriggio. Su Rai1 Il meglio di Domenica In 13%. Tutto Può Succedere 7,6%. Su Canale 5 L’Arca di Noè 14,9%. Beautiful 14%. A seguire la replica di Una Vita 12,9%. Grand Hotel – Intrighi e Passioni 7,3%. Su Rai2 Tour de France 6,8%. Su Sky Gp di Silverstone in diretta alle 16.00 a 1,330 milioni e 11,7%.

Al mattino. Su Rai1 il TG1 delle 8 20,7%. A seguire Uno Weekend al 18,16% nella prima parte, 19,47% nella seconda parte. Paesi che Vai… 16,85%. A Sua Immagine 15,8%. La Santa Messa 17,3%. Su Canale5 il TG5 delle 8 19,7%. Santa Messa 12,9% di share.

A mezzogiorno. Su Rai1 l’Angelus 19,55%. Linea Verde Estate 20,23%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 10% e 13,3%. Melaverde 16,14%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 6,4%. Su Canale 5 The Baker and the Beauty 7,6% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate 4,6%. Su Italia1 il film Annabelle 4,9% di share. Su Rai 3 TG3 Mondo 4,24%. Su Rete 4 Compagnie Pericolose 4,6%.

Le news delle 20.00. Tg1 3,897 milioni e 22,9%; Tg5 2,813 milioni e 16,3%; Tg La7 731mila e 4,24%.

Alle 13.30 Tg1 a 4,075 milioni e 27,72%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Vivi e lascia vivere)