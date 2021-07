Ascolti Tv analisi 13 luglio: Nostalgia nostalgia Carràmba. Cornetto fa l’affare con Battiti Live. E ora Can Yaman ha meno appeal di Matteo Berrettini

Ascolti Tv, trend canori: Battiti Live 2021 parte con l’11,9%, nel 2020 al 9,5%

C’è un collegamento, forse, tra le nostalgie che tendono a permanere per Raffaellà Carrà e l’Italia che si sorprendeva e commuoveva in maniera semplice, oramai qualche decina di anni fa, e la soddisfazione per il successo unitivo della nostra Nazionale di calcio agli Europei, dove ha sconfitto niente meno che la compagine della ‘perfida Albione’. Ieri – martedì 13 luglio – la replica di Carramba che sorpresa in onda su Rai1 (tra gli ospiti Paolo Villaggio, ma anche un giovanissimo Roberto Mancini) ha fermato l’attenzione di 2,242 milioni di spettatori con il 12,8%, vincendo la serata (la sera del 5 luglio lo show programmato in funzione commemorativa era stato seguito da 2,581 milioni di spettatori pari al 13,8% di share).

Bene Palmieri e Gregoraci con un cast fortissimo

Ha sconfitto una buona e fresca edizione post pandemica di Cornetto Battiti Live, che con alla conduzione i soliti Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, aprendo Fedez e Orietta Berti e mandando sul palco pugliese tante voci di tendenza e alcune più consolidate (Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Nek, Capo Plaza, Mara Sattei, Coma Cose, Irama, Annalisa e Federico Rossi, Deddy, Sangiovanni, Gazzelle, Dotan, Shade, Boomdabash con Baby K, Master KG, Arianna, Andrea Damante, Colapesce e Dimartino, Noemi, Alessandra Amoroso) ha conseguito un bottino di quasi 1,8 milioni di spettatori e l’11,9%, vincendo nettamente il confronto con l’esordio del 2020 (il 27 di luglio a 1,6 milioni e 9,5%) e dando ragione al marketing Algida che l’ha sponsorizzato.

Su Canale 5, invece, è andata male la serie tv turca Mr. Wrong che ha avuto 1,283 milioni di spettatori e l’8,1%, sul terzo gradino del podio, ma con l’immagine di Matteo Berrettini che intanto pare prevalere nettamente su quella del fidanzato di Diletta Leotta. Sul quarto gradino virtuale si è collocata Rai2 con il telefilm I casi della giovane Miss Fisher (1,087 milioni di spettatori e il 5,6%, mentre su Rai 3 il film How To Be a Latin Lover si è fermato a 977mila spettatori e 5,1%, battendo comunque l’action di Rete4 con John Cena, 12 Rounds, a 700mila spettatori e 3,9%. Una discreta difesa su La7 ha fatto la seconda parte di In Onda, a 672mila spettatori e il 3,5%.

Le altre partite di giornata. Si normalizza il day time Rai

In access. Su Rai1 Techetechetè 2,372 milioni di spettatori con il 21,2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,917 milioni di spettatori con uno share del 14,6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1,158 milioni di spettatori con il 5,7%. Su Italia1 CSI ha avuto 960mila spettatori con il 4,9%. Su Rai3 Caro Marziano 809mila spettatori con il 4,4% e poi Un Posto al Sole 1,361 milioni di spettatori con il 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia News a 1,172 milioni e 6,2% nella prima parte e a 1,131 milioni di spettatori e 5,6% nella seconda parte. Su La7 In Onda 1,131 milioni di spettatori e 5,7%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,454 milioni di spettatori e 22,1%, mentre Reazione a Catena è stato visto da 3,366 milioni di spettatori con il 24,2%. Su Canale5, in replica, Conto alla rovescia ha avuto 1,245 milioni di spettatori e 11,3% e 1,8 milioni di spettatori e 13,3%. Su Rai3 Tg Regione 2,258 milioni di spettatori e 15,3%. Al mattino. Su Rai1 Unomattina Estate 18,9%, Dedicato 16,6%. Su Canale5 Planet 8,8%. Su Rai3 Agorà Estate 6,4% (dopo la presentazione al 6,3%). Elisir d’Estate 3,8%. Su La7 Omnibus 3,8% e Coffee Break 3,7%.

A mezzodì. Su Rai1 le repliche di Don Matteo 5 11,5% nel primo episodio e 12,5% nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica 14,3%. Su Italia 1 Sport Mediaset 8,2%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,9%, Walker Texas Ranger 2,6%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,4% nella prima parte, e 2,8% nella seconda parte. Nel pomeriggio. Su Rai1 Il Pranzo è Servito 12%; la replica de Il Paradiso delle Signore 9,7%, Estate in Diretta 12,6% nella prima parte e il 18,3% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful 17,7%, Una Vita 17,2%, Brave and Beautiful 16,1% e Love Is In The Air 15,9%. Inga Lindstrom 9,1%. Su Rai2 il Tour de France 9,1% e 14,6%. Su Rai3 Geo Magazine 6,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica 6,1%. Su La7 Eden 2%.

In seconda serata. Su Rai1 Qualunque Cosa Accada 6,2% di share. Su Canale 5 X Style 4,5%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 2,6%, Festival del Cinema Italiano 2,2%. Su Rai 3 Visionari 3,4%. Su Italia1 L’Alba dei Morti Viventi 6,6%. Su Rete 4 Riot – In Rivolta 4,1% di share. Alle 20 le news. Tg1 4,334 milioni e 23,9%. Tg5 3,2 milioni e 18%. Tg La7 899mila e 5,1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Carramba! Che sorpresa)