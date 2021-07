Ascolti tv analisi 14 luglio: SuperQuark nel trend del triennio. Sciarelli special continua la stagione della rinascita

Super Quark come parametro della salute della tv di servizio. Quest’anno il programma rimane stabile, avendo come concorrente un docureality in replica su Canale5. Va sempre bene Chi L’ha visto?, vicino alla vetta in versione monografica. Nella sfida tra i telefilm freschi, Rai2 batte di misura Italia1 ed entrambe fanno meglio dell’ammiraglia Mediaset

Ascolti Tv, in day time, situazione quasi normalizzata dopo la commozione straordinaria per la Carrà e l’entusiasmo per la Nazionale

E’ arrivata l’estate, con la fase delle ferie vere e proprie per molti spettatori della tv. E su Rai1 ieri – mercoledì 14 luglio – ha debuttato il magnifico ultranovantenne Piero Angela. La solita sigla, i film sulla natura della Bbc, i contributi di Alberto, qualche misurata presenza scientifica in studio e, per chi segue fino in fondo il programma, anche l’approfondimento su qualche aspetto più curioso e ‘leggero’ della nostra esistenza di umani.

Ieri la trasmissione, avendo come concorrente su Canale 5 un docureality in replica, ha avuto 2,263 milioni di spettatori ed il 13% di share. Il trend era stato da qualche anno calante, stavolta si può registrare un lieve progresso dello share con una sostanziale tenuta del numero di spettatori. L’anno scorso il 15 di luglio Superquark aveva avuto 2,281 milioni di spettatori e l’11,5% di share, ma c’era stata la forte discontinuità pandemica a influire sul bilancio. Due anni fa al battesimo la trasmissione simbolo di Viale Mazzini era arrivata a 2,256 milioni di spettatori e il 12,95% (alla fine di giugno), mentre tre anni fa, invece, ed è questo lo stacco storico negativo più importante, il programma buono di Viale Mazzini aveva debuttato a 3 milioni e il 16%. Assente, praticamente, l’altra ammiraglia, terminata quarta. Su Canale 5 la replica di Uomini e donne – La scelta, ambientato in un castello, con tutti gli eroi pomeridiani del programma Fascino, ma con una storia dell’anno scorso, ha avuto 1,154 milioni ed il 7,7%.

Meglio hanno fatto, innanzitutto Rai 3 ma anche, per numero di spettatori, Rai2 e Italia 1. La puntata speciale di Chi l’ha visto?, focalizzata monograficamente o quasi sulla misteriosa vicenda di Federica Farinella, ha avuto ben 2, 070 milioni di spettatori e l’11,4% di share, pescando pubblico anche da Cologno; sette giorni prima aggiornando ancora sul caso di Denise Pipitone, ma anche su Sara Pedri e altre vicende drammatiche fin qui senza soluzione, Federica Sciarelli aveva ottenuto 1,5 milioni e 7,4%; due settimane prima, nella sua formula standard, aveva avuto 2,036 milioni di spettatori ed 11,3%. Dietro si è collocata la serie tv fresca di Rai2: Delitti in Paradiso 10 ha ottenuto 1,288 milioni di spettatori e il 7,3%; dall’altra parte della barricata virtuale, sempre alla prima puntata fresca, il telefilm Chicago Fire su Italia 1 ha avuto 1,224 milioni e il 7,2% di share. Molto staccate, ma in crescita, sono arrivate, nell’ordine, Rete4 e La7. Giuseppe Brindisi con Zona Bianca si è attestato 863mila e 5,6% (a 681mila spettatori e 4,05% sette giorni prima); mentre la docuserie contenuta in Atlantide, Caccia a Hitler ha esordito con 567mila spettatori e 3,7%.

Le altre partite di giornata. Boom del Tour al pomeriggio con Pogacar vittorioso in salita

In access. Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 3,439 milioni di spettatori con il 17,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate a 2,758 milioni di spettatori con uno share del 14,2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 930mila spettatori con il 4,7%. Su Italia1 CSI ha fatto registrare 959mila spettatori con il 5%. Su Rai3 Caro Marziano ha avuto 883mila spettatori con il 5%. Un Posto al Sole a 1,443 milioni di spettatori con il 7,5%. Su Rete4 Stasera Italia News ha convinto 1,050 milioni di spettatori con il 5,5%. Su La7 In Onda ha totalizzato 1,180 milioni di spettatori (6,2%). Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,1 milioni di spettatori con il 20,5% mentre Reazione a Catena ha avuto 3,3 milioni di spettatori con il 25%. Su Canale 5 la replica di Contro alla rovescia a 1,023 milioni di spettatori con il 10,4% di share in avvio e quindi a 1,578 milioni e il 12,4% di share. Su Rai3 Tg Regione a 2,186 milioni e il 15,4%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 18,9%. Dedicato 16,9%. Su Canale5 l’appuntamento con Planet 9,4%. Su Rai3 Agorà Estate 6%, Elisir d’Estate 4,6%. Su La7 Omnibus 4,2%, Coffee Break 3,7%. A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 12,5% e 12,9%. Su Canale 5 la replica di Forum al 15%. Su Italia 1 Sport Mediaset 8%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, Walker Texas Ranger 2%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,4% e 2,9%. Al pomeriggio. Su Rai1 Il pranzo è servito 12%; Il Paradiso delle Signore 9,6% in replica, Estate in diretta 10,8% e 16,1%. Su Canale5 Beautiful 17,2%, Una Vita 17,1%, Brave and Beautiful 16,2%, Love is in the air 16,5%, Ricomincio da ieri 9,9%. Su Rai2 Tour de France all’arrivo 17,3%. Su Italia1 I Simpson 4,7%, 4,9%. Su Rai3 Geo Magazine 7,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5%. Su La7 Eden 2%.

In seconda serata. Su Rai1 Super Quark Natura 8,6%. Su Canale 5 Tg5 7,6%. Su Rai2 Anni20 Estate 3,5%. Su Rai 3 Caro Marziano 5%. Su Italia1 Prodigal son 6% e 5,3%, su Rete4 Scarface a 3,6%. Alle 20 Tg1 a 4,1 milioni e 24,9%; Tg5 a 3 milioni e 17,7%; e TgLa7 a 959mila e 5,7%.

