Ascolti tv 18 luglio 2021: la serie di Rai2 vince la serata davanti a Rai1 e Canale5

Ascolti tv: Delitti in Paradiso batte Vivi e lascia vivere

Nella domenica di metà luglio, con gli Europei archiviati e le Olimpiadi di Tokyo in arrivo, si impone la serie tv Delitti in Paradiso in onda su Rai2, che ha registrato il 9,8% di share: 8,94% e 1,687 milioni di telespettatori con il primo episodio e il 10,57% e 1,769 milioni con il secondo. Dietro si piazza Rai1 con il film tv Vivi e lascia vivere con l’8,8%: 9,27% e 1,729 milioni d’italiani collegati con il primo episodio e 8,25% e 1,298 milioni con il secondo. Medaglia di bronzo per Canale5 con la serie tv Grand Hotel – Intrighi e passioni con il 9,86% e 1,429 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il programma Kilimangiaro estate su Rai3 con il 5,98% e 1,037 milioni di spettatori, poi lo show comico Colorado su Italia1 al 5,77% e 884 mila e il film The Next Three Days su Rete4 con il 4,35% e 670 mila. Si chiude con il film Il tesoro dell’Amazzonia su Tv8 al 3,3% e 576 mila contatti, poi Scoprendo Forrester su La7 con il 2,95% e 441 mila e Cambio moglie su Nove al 2,2% e 271 mila. In access prime time la replica del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula1 su Tv8 ha registrato il 10,5% di share media.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Delitti in Paradiso)