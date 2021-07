Mediaset: Piersilvio Berlusconi vuole un big per il calcio, ma non c’è nessuno libero

L’accordo saltato con Pierluigi Pardo mette in crisi il Biscione, che tra Champions League e Coppa Italia ha tante partite, ma solo Massimo Gallegari come voce di punta. E il telemercato non offre molte soluzioni.

Mediaset ha i diritti di Champions League e Coppa Italia

Nell’anno in cui Mediaset torna protagonista nel calcio in tv con i diritti di Champions League in chiaro su Canale5, più il pacchetto di Infinity, e la Coppa Italia, il Biscione si trova senza telecronisti di punta, a poche settimane dalla partenza della stagione. Piersilvio Berlusconi, nell’incontro Zoom con i giornalisti di qualche giorno fa, aveva annunciato in pompa magna di aver messo sotto esclusiva Pierluigi Pardo e Massimo Callegari. Annuncio smentito poco dopo dalla conferma di Pardo a Dazn. Non si sa a cosa può portare la causa a Pardo, non si sa se aveva già firmato e quindi Mediaset avrebbe tutte le ragioni o se il dietro front del telecronista sia avvenuto prima della firma, come non si sa se ci siano margini di recupero o no.

Fatto sta che evidentemente Piersilvio Berlusconi era stato male informato dai suoi collaboratori sulla sicurezza del rapporto con Pardo e così l’annuncio si è rivelato un buco nell’acqua, con polemiche e minacce di cause a seguire. Il numero uno di Mediaset, a questo punto, pretende dai suoi uomini la soluzione del problema, con una nuova voce insieme a Callegari per le molte partite da commentare, già a partire già dal prossimo mese in cui parte la Coppa Italia e i preliminari di Champions.

Il direttore di Sport Mediaset, Alberto Brandi, a cui ora è arrivata sul tavolo la patata bollente, è in grande difficoltà, perché sul mercato televisivo, dopo le mosse di Dazn e Amazon Prime Video, non è rimasto più nessuno di un certo valore. Le uniche porte a cui andare a bussare sarebbero quelle di Sky, ma i tempi sono troppo stretti per trovare accordi al netto dei preavvisi. Come la risolveranno a Cologno Monzese? Ricuciranno lo strappo con Pardo? Richiameranno dalla pensione qualche voce storica?

Hannibal

(Nella foto una partita di Champions League)