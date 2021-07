Piersilvio Berlusconi: Mi dispiace per Alessia Marcuzzi, ma la ragione è stata economica

Piersilvio Berlusconi ha presentato i nuovi palinsesti Mediaset

Questa mattina Piersilvio Berlusconi ha presentato, via Zoom, a un ristretto numero di giornalisti le novità dei palinsesti dell’autunno 2021. Partiamo però dalla notizia del giorno, ovvero dal doloroso addio di Alessia Marcuzzi: «Nutro un affetto profondo e sincero per Alessia, da sempre uno dei volti di punta della nostra azienda. Ha voluto lasciare lei Cologno Monzese, dicendo che deve capire chi è. Spero lo faccia presto e che torni da noi, magari per l’inverno – ha detto il numero uno del Biscione -. Però, ormai, a Mediaset per ovvie ragioni non facciamo più contratti di Rete in esclusiva, ma solo legati ai programmi in onda. Ci eravamo parlati per il nuovo format della domenica pomeriggio, ma non abbiamo trovato un accordo economico». Questa la versione di Cologno sul clamoroso divorzio.

Le novità

Mediaset proverà a realizzare il 61% dei prodotti televisivi in onda, oggi è al 38%, quindi un grande sforzo per avere formati inediti, che per Canale5 vorrebbe dire sei serate su sette a settimana da settembre a maggio. Sull’ammiraglia si partirà la domenica in prime time con Scherzi a parte (condotto da Enrico Papi), poi All togeteher Now (con Michelle Hunziker) e poi due serate speciali natalizie con la versione kids del talent show. Il lunedì il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini confermato e Sonia Bruganelli (la signora Bonolis) e Adriana Volpe. Previste 13 puntate del reality, ma con un’estensione in caso di buoni ascolti. Il martedì la Chmapions League, con Pierluigi Pardo e Massimo Callegari come telecronisti in esclusiva, poi le nuove puntate serali di Caduta libera (è stato rinnovato il contratto a Gerry Scotti), oppure film in prima visione free.

Mercoledì sera dedicata alle fiction prodotte in casa, mentre il giovedì sarà il giorno degli eventi tv. In programma in nuovo formato Star in the star condotto da Ilary Blasi, poi due puntate di D’Iva, per celebrare Iva Zanicchi, tre puntate celebrative di Zelig e forse uno speciale per i 70 anni di Claudio Baglioni. Il venerdì il raddoppio del GF Vip previsto per 8 puntate, ma estendibile, mentre il sabato lo show di Maria De Filippi (anche lei rinnovata), Tu sì que vales.

Nel 2022

C’è un cantiere aperto anche per l’inverno/primavera del prossimo anno, ma tutto confermare. Per ora si sta lavorando su: lunedì il nuovo programma Domenica del villaggio (vorrebbero farlo condurre a Gerry Scotti) e poi i serali di Avanti un altro! di Paolo Bonolis (rinnovato e allo studio di una novità). Il martedì si continuerebbe con i reality show, quindi Isola dei Famosi, ma anche La Talpa, di cui Mediaset si è aggiudicata i diritti italiani per sei anni. Il martedì ci dovrebbe essere un nuovo format di Maria De Filippi, topo secret, ma sicuramente non condotto da lei, mentre il mercoledì sempre la fiction. Giovedì continuano con gli speciali e si pensa a Big Show , il ritorno di Felicissima sera con Pio e Amedeo, due puntate celebrative di Michelle Hunziker e un concerto evento di Renato Zero. Venerdì raddoppio reality e sabato Maria De Filippi con C’è posta per te e Amici.

La domenica pomeriggio

Capitolo a parte la domenica pomeriggio. Abbandonato il concetto di contenitore a base infotainment: «Quel tipo di linguaggio nel post-Covid è fuori luogo», dice Piersilvio Berlusconi, ci sarà nella prima parte del pomeriggio (contro la Domenica In di Mara Venier) Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo alla conduzione, visto il rifiuto di Alessia Marcuzzi, per otto o dieci puntate. L’intenzione sarebbe anche quella di allargare ad altre feste, tipo battesimo, per raccontare l’Italia attraverso le famiglie. A seguire, contro la Filadini, Verissimo con Silvia Toffanin, che raddoppia l’appuntamento oltre al sabato. Per Barbara D’Urso, quindi, rimarrà solo Pomeriggio5, ma con tematiche più spostate sulla cronaca e l’attualità.

Italia1 e Rete4

Per la rete “giovane” nuovi formati come Mistery Land, curato da Roberto Gaicobbo (rinnovato) e condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti, la domenica sera, a cui seguirà Freedom (sempre di Giacobbo). Il lunedì sera film, mentre il martedì il nuovo programma Buoni o cattivi con Veronica Gentili e poi Le Iene, con una rivoluzione alla conduzione: senza Marcuzzi, ovviamente, Nicola Savino (condurrà il martedì sera Ritorno a scuola) e Gialappa’s Band. Il mercoledì nuovi format, il giovedì serie tv o film, il venerdì raddoppio de Le iene e il sabato film per la famiglia.

Confermato Tiki Taka il lunedì sera e rinnovato Piero Chiambretti a cui si spera di fargli fare anche una striscia quotidiana del programma. Su Rete4 rinnovati tutti i talk show della settimana e la speranza di Mediaset è di metterne in onda di nuovi anche il sabato e la domenica, dove ora sono previsti film.

Nel prossimo articolo le novità progetto Media for Europe.

@AndreaaAmato

(Nella foto Piersilvio Berlusconi nella conferenza Zoom di oggi)