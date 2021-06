Calcio: Cattaneo a Dazn e Piccinini ad Amazon Prime Video

Mentre il calciomercato è fermo in attesa delle sorprese dell’Europeo, si muove quello dei conduttori tv per la nuova stagione, con due uscite da Sky verso le nuove piattaforme.

Marco Cattaneo e Sandro Piccinini questa stagione erano a Sky

Il mercato dei calciatori è in attesa di vedere cosa succede agli Europei, con pochi movimenti e ancora nessun colpo a effetto. È invece molto movimentato il mercato dei conduttori televisivi, dopo la rivoluzione dei diritti tv. Il primo a muoversi è stato Marco Foroni, una carriera in Sky, Mediaset e Fox Sport, che ha lasciato Dazn di cui era direttore per approdare con lo stesso ruolo ad Amazon Prime Video, che si è aggiudicata alcune partite di Champions League e che ha intenzione di investire sempre più nei diritti sportivi. Alla corte di Jeff Bezos a breve verrà anche annunciato l’arrivo, come prima voce in telecronaca, di Sandro Piccinini, una vita in Mediaset e nella scorsa stagione ospite fisso dello Sky Calcio Club di Fabio Caressa. La nuova avventura di Piccinini era nell’aria già da settimane, dopo il suo saluto alla pay tv nell’ultima puntata del Club, ma TvZoom ha saputo che mancano davvero poche ore all’annuncio ufficiale.

Il prossimo triennio sportivo televisivo, poi, vede un altro cambio di casacca importante, quello di Marco Cattaneo, cresciuto a Sky, che andrà a Dazn per condurre lo studio di Milano che si collegherà con i campi delle 7 partite di Serie A, che l’OTT si è aggiudicato in esclusiva, più le tre in coabitazione con la pay tv satellitare. Insomma, se le squadre di calcio per ora non danno soddisfazioni, gli editori tv invece si stanno organizzando.

Hannibal

(Nella foto, da sinistra, Marco Cattaneo e Sandro Piccinini)