Ascolti tv 13 maggio digital e pay: il tennis batte il calcio su Sky, Sonego-Thiem meglio del posticipo moscio. Rai4 batte Nove

Su Sky va forte Roma con gli italiani sulla terra rossa del Foro Italico e Barbieri torna con successo in 4Hotel per SkyUno. In prima serata, tra le native digitali free: Su Rai4 Wake Up 622mila e 2,6%. Sul Nove Tutte contro lui 567mila e 2,5%. Su Tv8 Sotto assedio 463mila e 2,2%.

Ascolti tv native digitali free, gruppi: altre Rai 6,7% nell’intera giornata e 6,8% in prima serata; altre Mediaset 7,7% e 8,8%

Una piccola rivoluzione. Il calcio, ma soprattutto il tennis e la nuova leva di grandi giocatori nazionali in evidenza – giovedì 13 maggio – in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 ha travolto un film in prima tv su Canale5. Cominciamo dal posticipo, non particolarmente appealing, della Serie A: Crotone-Verona ha conseguito solo 162mila spettatori e lo 0,7% su Sky. A proposito di tennis, invece, sempre su Sky, il torneo Atp 1000 di Roma ha complessivamente avuto con la giornata di ieri 142 mila spettatori medi e l’1% di share nelle tredici ore di diretta. In particolare, Berrettini-Tsitsipas ha fatto 126 mila spettatori medi, con l’1% di share; alla sera Thiem-Sonego, vinto in tre set dal torinese, ha avuto 239 mila spettatori medi, con l’1,1% di share, con quasi un milione di contatti; inoltre, la fantastica sfida Nadal-Shapovalov è arrivata a 114 mila spettatori medi. Infine, da registrare pure sulla pay, che su Sky Uno il ritorno di Quattro Hotel ha raccolto 269mila (394mila complessivi) e l’1,1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Il risveglio di Rai4

In prima serata. Su Rai4 Wake Up – Il risveglio è stato visto da 622mila spettatori con il 2,6% di share. Sul Nove Tutte contro lui ha avuto 567mila spettatori con il 2,5%. Su Tv8 Sotto assedio – White House Down ha raccolto 463mila spettatori con il 2,2%. Sul 20 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà è arrivato a quota 431mila spettatori e 1,8%. Su Rai Movie Regole d’onore ha avuto 394mila spettatori e 1,7%. Su Iris Invasion ha raccolto 337mila spettatori con l’1,43%. Su La5 Miss Detective ha ottenuto 316mila spettatori con l’1,4%. %. Su Cine34 Baciato dalla fortuna 310mila spettatori con 1,31%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 249mila spettatori con 1%. Su TopCrime The Closer 172mila spettatori e 0,7%. Su Real Time Il regno di Katia Salzano ha totalizzato 158mila spettatori e 0,6%. Su La7d Eden a 69mila spettatori con 0,43%. Su Italia2 Frozen a 51mila spettatori con 0,22%.

In access. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 543mila spettatori con 2,2%. Su Tv8 Guess my age a 442mila e 1,8%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia 225mila spettatori e 1,1%. Sul Nove Little big Italy 220mila spettatori con 1,2%. Al mattino e mezzodì. Su Tv8 Ogni mattina 25mila e 0,5%. Su RaiSport Giro d’Italia tra le 12.47 e le 13.59 a 384mila spettatori e 2,6%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 Rosario da Lourdes 668mila spettatori con il 5,7%. Su Tv8 Un amore da ricordare 186mila spettatori e 1,7%, Vite da copertina a 96mila e 0,9%. In seconda serata. Su Nove Tra le nuvole 203mila e 2,5%. Su Tv8 Antonino chef academy 83mila e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del post partita di Sonego-Thiem)