Ascolti tv 11 maggio digital e pay: la cinquina del Napoli fa il 3,1%. Berrettini e Sonego rispondono a Sinner. 20 batte Nove e Iris allo sprint

C’era il calcio in prima serata su Sky martedì 11 maggio, con l’anticipo del turno infrasettimanale della Serie A in evidenza. La partita Napoli-Udinese, finita con la vittoria della squadra di Rino Gattuso per cinque a uno ha avuto 791mila spettatori e il 3,1% di share. Inoltre sempre su Sky la giornata degli Internazionali di Tennis da Roma ha prodotto 93 mila spettatori e 700mila contatti, con l’incontro Berrettini-Basilashvily a 115 mila spettatori.

Tra le digital free in prima serata vince il film di 20

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Sul 20 La Fredda Luce del Giorno 507mila spettatori con il 2%. Sul Nove Redemption – Identità Nascoste ha raccolto 504mila spettatori con il 2,2%. Su Iris Il Pistolero di Dio ottiene 500mila spettatori con il 2%. Su Rai4 Pelhan 1 2 3 – Ostaggi in Metropolitana 438mila spettatori con l’1,8%. Su Rai Movie Il sacrificio del cervo sacro ha raccolto 402mila spettatori con l’1,7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 398mila spettatori con l’1,7%. Su Rai Premium Ragazzi dello Zecchino d’oro 390mila spettatori e 1,63%. Su Real Time Sorelle al limite raccoglie 332mila spettatori e 1,3%. Su Cine 34 In viaggio con papà a 198mila e 0,82%. Su La7D Downton Abbey 186mila spettatori e lo 0,9%. Su TopCrime The Mentalist 196mila spettatori con 0,75%. Su La5 la replica de L’Isola dei Famosi ha ottenuto 160mila spettatori con lo 0,9%.

In access. Su Tv8 Guess my age 476mila spettatori con 1,9%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 458mila spettatori e 1,8%. In preserale. Su Tv8 4 Cuochi d’Italia 253mila spettatori e 1,2%. Al mattino e mezzodì. Su Tv8 Ogni Mattina 41mila e 0,7%; Quattro Ristoranti ha raccolto 74mila spettatori con lo 0,7%. Al pomeriggio. Su TV2000 il Rosario da Lourdes 619mila spettatori con il 4,9%. Su TV8 L’anello perfetto 230mila spettatori e 1,9%. Vite da Copertina 146mila spettatori con l’1,1%. In seconda serata. Su Tv8 Mappe Criminali a 168mila e 1,7%. Su Rai4 Wonderland 127mila spettatori con lo 0,8%.

