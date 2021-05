Ascolti tv 10 maggio digital e pay: Sinner accende Roma su Sky, sfida meter con Berrettini. Alla sera vince il western di RaiMovie

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 6,3% intera giornata e 6% prima serata; Altre Mediaset 7,4% e 7,9%.

Niente calcio o poco rilevante per i meter lunedì 10 maggio. Su Sky si è accesso il mattino con la prima sfida di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Opposto con successo a Humbert, battuto in due set, il tennista altoatesino – che ora affronterà Rafa Nadal – ha conquistato ben 152 mila spettatori e ora sfida sempre più aggressivamente Matteo Berrettini anche sul terreno degli ascolti tv (impegnato stamane con successo contro il geoergiano Basilavshvily, mentre Lorenzo Sonego ha battuto il francese Monfils). Va registrato che gli incontri del Foro Italico sono diventati contenuto tv anche free su Mediaset.

Inoltre su SkyCinema ieri la prima di Twist ha avuto 196 mila spettatori complessivi.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince RaiMovie su Iris e su Tv8

In prima serata. Su Rai Movie Sierra Charriba raccoglie 413mila spettatori con l’1,7%. Su Iris Le origini di Moby Dick 401mila spettatori con 1,75%. Su Tv8 4 Hotel a 357mila spettatori con l’1,7%. Su La5 Rosamunde Pilcher 327mila spettatori e 1,4%. Sul Nove Fuori in 60 secondi ha raccolto 319mila spettatori con l’1,5%. Su Rai4 Resident Alien segna 315mila spettatori e 1,3%. Su Rai Premium Ispettore Jury a 239mila spettatori con 1%. Su TopCrime Csi Miami 236mila spettatori e 0,9%. Su Cine 34 Perfetti sconosciuti 234mila spettatori e 1%. Su 20 Cappuccetto Rosso rosso sangue a 228mila e 0,9%. Su La7d Josephine Ange Gardien raccoglie 216mila spettatori e 0,9%. Su Real Time Sorelle al limite ha trovato 203mila cultori e 0,8%. Su Italia2 Dragonheart3 a 32mila spettatori con 0,13%.

Nelle altre fasce, Corsi batte Papi, Uomini e donne in replica e Cortesie in famiglia

In day time. Quindi Ogni Mattina ha raccolto 22mila spettatori con 0,4%. 4 Ristoranti 79mila e 0,8%. Al pomeriggio. Su Tv2000 Rosario in Diretta a 650mila spettatori con il 5,9%. Su Tv8 Destinazione matrimonio 237mila con il 2,2%. Vite da Copertina ha raccolto 176mila spettatori con 1,7%. Nel preserale. Su Tv8 Cuochi d’Italia raccoglie 232mila spettatori con l’1,2%. In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 448mila spettatori e 1,8%. Su Tv8 Guess my age a 422mila e 1,7%. Su La5 Uomini e donne 419mila e 1,8%. Su Real Time Cortesie in famiglia a 309mila spettatori con l’1,2%. In seconda serata. Sul Nove Il segno della libellula 141mila spettatori e 1,8%. Su Tv8 Antonino Chef Academy raccoglie 100mila spettatori con 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Sinner-Humbert)