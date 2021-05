Ascolti tv 13 maggio 2021: Un passo dal cielo cresce e strapazza Canale5

Ascolti tv: la fiction di Rai1 vince senza gara, crollo Mediaset

L’ammiraglia di viale Mazzini, come ogni giovedì sera, ha stravinto la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, infatti Un passo dal cielo su Rai1 ha registrato il 23,2% di share media e 5,015 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Daniele Liotti aveva raccolto il 21,8% e 4,8 milioni. Dietro, staccato di molto, si è piazzato Amore criminale – Storie di femminicidio su Rai3 con il 6,8% e 1,605 milioni di contatti. Giovedì scorso lo stesso programma aveva fatto il 6,3% e 1,5 milioni. Terza posizione per il film First man – Il primo uomo su Canale5 con il 7,5% e 1,370 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa l’11% e 2 milioni con Il meglio di Felicissima sera con Pio e Amedeo.

Ascolti tv altre reti

Appena giù dal podio il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 7,1% e 1,264 milioni di spettatori, poi L’album di Freedom – Oltre il confine su Italia1 con il 4,4% e 862 mila e Piazza pulita su La7 con il 4,8% e 827 mila. Si prosegue con il film Tutte contro lui – The Other Woman su Nove con il 2,5% e 567 mila contatti, poi Sotto assedio – White House Down su Tv8 con il 2,2% e 463 mila e Anni 20 su Rai2 con l’1,9% e 453 mila. La nuova edizione di 4 Hotel con Bruno Barbieri su Sky Uno ha debutta con l’1,07% di share e 332 mila spettatori, registrando un +14% rispetto alla media della precedente edizione in autunno.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’Eredità su Rai1 al 24,09%, mentre Avanti un altro! su Canale5 al 18,5%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,8% e 442 mila, mentre Deal with It su Nove al 2,2% e 542 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Un passo dal cielo)