Il Punto Z mette a nudo tutta l’inesperienza di Tommaso Zorzi

Il Punto Z di Tommaso Zorzi su Mediaset Play

Nei sei mesi trascorsi all’interno della casa del Grande Fratello Vip si era capito che Tommaso Zorzi, alla fine vincitore del reality di Canale5, bucava il video come poche volte capita di vedere nel piccolo schermo. Da lì ospitate a reti unificate e la promozione a opinionista all’Isola dei Famosi, altro reality del Biscione, che dopo una partenza grintosa perde però ascolti puntata dopo puntata.

Contemporaneamente Tommaso Zorzi conduce un programma settimanale di un’ora su Mediaset Play, piattaforma digital di Cologno Monzese, che vorrebbe competere con gli OTT e i social streaming come Twitch (di proprietà di Amazon). Il suo Punto Z dura più o meno 45 minuti, in cui si alternano ospiti in studio, in videocollegamento o via telefono, preceduti da un monologo stand-up dello stesso Zorzi, dove da subito appare acerbo e impacciato.

Il problema del Punto Z è che ha una produzione poverissima, con un audio dilettantistico (si sentono i commenti e le risate fuori campo dell’autore) e un green screen da tv locale degli anni ’70. Non ha né un linguaggio tecnologico da piattaforma streaming, né da lustrini tv, si tratta piuttosto di un ibrido poco riuscito, che dà solo un senso di precarietà al tutto. I ragazzi di oggi lo definirebbero «cringe», ovvero «imbarazzante»

Bruciare le tappe

Persino Alfonso Signorini, suo mentore al Grande Fratello e grande sponsor dentro Mediaset, durante l’ospitata al Punto Z gli ha consigliato di «giocare in sottrazione, di dire qualche “no” in più», per poi commentare in un’intervista ex post che questo programma in streaming «non aggiunte niente».

E invece è stata appena annunciata una sua nuova trasmissione in prima serata su Italia1. A Cologno Monzese hanno necessita di sfruttare l’hype il più possibile, prima che si sgonfi, ma dal suo punto di vista Tommaso Zorzi dovrebbe tutelarsi di più e non rimanere vittima della sua bulimia da telecamera e popolarità. A soli 26 anni si potrebbe pensare di fare un po’ più di gavetta e crescere, per non sprecare occasioni che poi rischiano di non tornare più.

