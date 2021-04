Isola e Amici non più su Twitch

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: Mediaset vince in tribunale contro Amazon. Il giudice ha ordinato alla piattaforma del gruppo Amazon di rimuovere immediatamente tutti i filmati caricati illecitamente.

Mediaset batte Amazon: rimossi filmati di Amici e Isola

Mediaset vince in tribunale contro Amazon. Il Tribunale di Roma ha infatti ordinato a Twitch Interactive (gruppo Amazon) di rimuovere immediatamente tutti i filmati caricati illecitamente relativi ai programmi Amici e L’isola dei famosi. Mediaset ha anche precisato che il decreto del Tribunale è «inaudita altera parte», cioè è stato emesso senza udienza. Con il decreto l’Autorità giudiziaria conferma così che la piattaforma statunitense ha pubblicato opere tutelate dal diritto d’autore senza la necessaria autorizzazione. Twitch Interactive, si legge nel provvedimento è hosting provider attivo che come tale non si può giovare del regime di responsabilità previsto dalla Direttiva 2000/31 e dal decreto 70/2003: Twitch «ha quindi colposamente violato i diritti di Mediaset e ne deve rispondere».

La società dovrà ovviamente cessare ogni caricamento di contenuti non autorizzati e rimuovere immediatamente quelli già pubblicati con una sanzione di 15 mila euro per ogni giorno di ritardo e per ogni successiva violazione. Mediaset, ormai da alcuni anni, sta difendendo strenuamente i suoi preziosi contenuti che vengono «piratati» da diverse piattaforme online. Nello scorso gennaio ha vinto una causa contro il portale francese Dailymotion, controllato dal gruppo Vivendi.

(Nell’immagine il logo di Twitch)