Si chiama Mediaset Play Infinity la nuova piattaforma streaming del Biscione

Mediaset rilancia sullo streaming

ItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi.

Mediaset è pronta a lanciare la sua nuova piattaforma streaming che per la prima volta unirà il mondo free di Mediaset Play con quello a pagamento di Infinity. Non per niente, si chiamerà Mediaset Play Infinity e arriverà ad aprile. L’offerta generalista resterà gratuita, mentre l’attuale piattaforma a pagamento diventerà Infinity+ e sarà uno dei canali pay che comporranno l’OTT del Biscione con il suo catalogo di film e serie premium. È questa l’altra importante novità dell’iniziativa: i Channels, un sistema già visto per esempio con AppleTv+ o Amazon Prime Video che ha canali di editori terzi a cui ci si può abbonare separatamente rispetto all’offerta principale (tra l’altro, la stessa Infinity ha aperto qualche tempo fa il proprio canale con Amazon).

Mediaset ha già cominciato ad avvertire gli abbonati di Infinity, comunicando che per loro, app a parte, non cambierà niente. Mediaset Play Infinity avrà il Channel Infinity+ e altri arriveranno, ed è probabile che uno di questi sarà dedicato alla visione di tutti i contenuti dei canali gratuiti con funzioni premium, per esempio senza pubblicità (quelli on demand) oppure offline dopo averli scaricati a fronte del pagamento di una quota mensile.

La Champions League

L’attesa principale, però, è per la parte dedicata al calcio, dopo che il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi si è aggiudicato i diritti di 16 partite in chiaro, la finalissima, e 104 partite pay in streaming della Champions League. Tutto fa supporre che la Champions rappresenterà un canale della nuova piattaforma, ma dal gruppo fanno sapere che l’offerta commerciale non è stata ancora decisa. Tra l’altro la visione dei Channels si potrà avere sia con un abbonamento normale mensile annullabile in qualsiasi momento sia con i pass prepagati che consentono di acquistare alcuni mesi di accesso anche senza carta di credito.

L’attuale abbonamento a Infinity costa 7,99 euro al mese o 69 euro all’anno. Mediaset fa così un passo importante nel mondo streaming, con una piattaforma che riunisce l’offerta pay e quella free, facendo leva soprattutto sull’audience di quest’ultima per ampliare anche la parte a pagamento. I dati Auditel elaborati da Sensemakers sui legitimate stream (i flussi dei video serviti agli utenti), vedono l’attuale Mediaset Play in forte crescita negli ultimi tre mesi, tanto da aver raggiunto a febbraio il 55% del totale fra i player del settore, superando anche Sky. II sito Mediacet Play, inoltre, ha registrato a dicembre 979 mila utenti unici giornalieri, primo brand fra quelli televisivi secondo i dati Audiweb, con punte sopra il milione di utenti al giorno in alcuni mesi.

(Nella foto la sede Mediaset)