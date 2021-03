Meglio L’Isola dei Famosi del Grande Fratello Vip

L’Isola dei Famosi parte col vento in poppa, meglio del Gf Vip

Il Tempo, pagina 26, di Marida Caterini.

Doppio esordio, lunedì sera, su Rai1 e Canale5. Intanto è tornata, dopo un anno di assenza, L’isola dei Famosi con Ilary Blasi alla conduzione. Il reality ha dovuto confrontarsi con l’inizio su Rai1 della nuova serie Màkari con protagonista Claudio Gioè. Ambedue gli esordi sono stati gratificanti. La prima puntata di Màkari, con il titolo I colpevoli sono matti, ha raggiunto 6.744.000 spettatori con il 28.08%, classificandosi tra i migliori esordi di questa stagione. Ed è riuscita a vincere sul kick off dei naufraghi che sono giunti, o meglio si sono catapultati dal solito elicottero, sulle spiagge dell’Honduras.

Il battesimo di Ilary Blasi, infatti si è assestato su 3.602.000 spettatori con 21.68% di share. E ha battuto quello del Grande Fratello Vip 5. Infatti, la prima puntata della quinta stagione del GF Vip aveva raccolto davanti al video 2.833.000 spettatori pari al 18.99%. Un risultato più che soddisfacente per la rete leader di Cologno Monzese che ha fatto dei reality il proprio punto di forza. Dopo la durata di circa sei mesi del Grande Fratello, adesso ci aspettano venti lunghe puntate a base di naufraghi che cercano di non morire di fama. E di fame. Il notevole incremento di pubblico rispetto all’ultima edizione del 2019 è rappresentato dal fatto che, due anni fa, con la conduzione di Alessia Marcuzzi, il reality non era riuscito a superare, se non poche volte, il 18% di share. Risultato quest’ultimo con cui i naufraghi si erano accomiatati dai telespettatori. Mediaset, naturalmente esprime la propria soddisfazione sottolineando che la share del 21.68% generale sale al 23.2 per cento sul target 15-64 anni. Inoltre, nella fascia di prima serata il programma ha raggiunto 4.973.000 spettatori. In particolare, ottimo risultato sui giovanissimi: 35.50% di share sul target 15-24 anni. Sui social network, il reality ha generato 1.600.000 interazioni totali ed è stato il programma d’intrattenimento più commentato dell’intera giornata di ieri.

Le fiction di Rai1

Si tenga conto anche della maggiore durata del reality rispetto alla serie Màkari. In effetti la fiction con Claudio Gioè ed Ester Pantano è stata al comando nella prima parte con share comprese tra il 25 e il 30%. Poi nell’ultima parte ha sfondato il muro del 33%. Significa che appena conclusa la puntata della serie di Rai1, è cominciata a crescere la curva di Canale5 che, lentamente si è portata dal 15, al 20, fin oltre il 30% in tarda seconda serata. Màkari ha rappresentato la novità per Rai1 pur con molte lentezze e incertezze nella sceneggiatura.

(Nella foto L’Isola dei Famosi 2021)