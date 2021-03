Ascolti tv analisi 9 Marzo: Champions a 7,8 milioni, ma la Juve non c’è più. Bertè batte STEP e Iene. Harry e Meghan su Floris, Berlinguer e Giordano

Ascolti Tv Champions League: 30,8% lo share Canale5+Sky

La volta precedente Lazio – Bayern Monaco, che già alla fine del primo tempo era decisa a favore dei tedeschi, aveva raccolto su Canale5 solo 3,6 milioni di spettatori (14,1%). Con Barcellona- Paris Saint Germain, l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa 4,256 milioni di spettatori ed il 16,1%, ed è a questi livelli di audience che bisogna cominciare a pensare dopo che la Juventus è inopinatamente uscita dagli Ottavi di Finale di Champions League, danneggiando molto – suo malgrado – anche le prospettive di Sky e Mediaset, che non possono certo puntare su eventuali miracoli di Atalanta (col Real Madrid) e laziali.

Ieri – martedì nove marzo – su Canale5 la partita Juve-Porto, finita con la qualificazione dei portoghesi dopo i tempi supplementari, ha conquistato 6,3 milioni e 24,7% di share. Su Sky lo stesso match ha avuto 1,5 milioni di spettatori ed il 6,1%. Il totale fa oltre 7,8 milioni di spettatori con il 30,8%, un potenziale che molto difficilmente la manifestazione sarà in grado di produrre, a meno di fatti clamorosi.

Sul secondo gradino del podio, si è installata Rai1, dopata dal Festival e da Montalbano. A Grande richiesta-Non sono una signora, con Alberto Matano alla conduzione e Loredana Bertè protagonista, ha riscosso un dignitoso bilancio di 2,488 milioni e l’11%, dopo la presentazione a 3,939 milioni e il 13,8%.

Tra le reti ‘giovani’ il bilancio è stato inevitabilmente sotto le attese. Su Rai2 Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino alla conduzione è calato a 1,625 milioni di spettatori e il 7,2%. Su Italia Le Iene (1,388 milioni di spettatori e 7,4% di share) sono state battute per numeri assoluti dalla partita su Sky. Che ha fatto il colpo anche in chiaro, se si considera che puntando su un target diverso da quello del calcio,su Tv8 Harry e Meghan- L’esclusiva intervista di Oprah ha conseguito 1,2 milioni di spettatori ed il 4,5%. Il colpo di Antonella D’Errico, il calcio seguito dai maschi, hanno ridotto al minimo le prestazioni dei talk, molto vicini tra loro nel periodo in sovrapposizione.

Talk, sovrapposizione: Floris 4,3%, Berlinguer e Giordano 4,1%

Su La7 DiMartedì ha schierato Massimo Gramellini, Ilaria Capua, Carlo Calenda, Stefania Salmaso, Barbara Gallavotti, Marco Damilano, Concita De Gregorio, Tomaso Montanari, Alessandro Sallusti, Jasmine Cristallo, Rosy Bindi, Pietro Senaldi, Antonio Polito, Piercamillo Davigo, Stefano Cappellini, Carlo Cottarelli, Claudio Brachino, Nando Pagnoncelli, Ignazio Ardizzone, Barbara Rizzato. Con questa formazione Giovanni Floris ha conseguito 1,018 milioni e 4,2%.

Su Rai3 #Cartabianca ha risposto con Roberto Fico, Stefano Bonaccini, Massimo Galli, Andrea Crisanti, Fabrizio Pregliasco, Gianrico Carofiglio, Lucia Annunziata, Andrea Scanzi, Federico Rampini, Massimo Ghini, Piero Pelù, Susanna Schimperna, Enrico Lucci. E Bianca Berlinguer ha raccolto 973mila spettatori e il 4,1%.

Su Rete 4 Fuori dal coro ha proposto un impianto ancora più minimalista del solito. Ma comunque Mario Giordano ha conseguito 870mila spettatori e il 4,3%.

Le altre partite di giornata. la Juve accende anche Striscia. In access bene Bonolis ma rimane dietro Insinna e con un super Tgr alle calcagna

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5 milioni di spettatori con il 18,1%. Su Canale 5 Striscina la Notizina 4,942 milioni di spettatori con uno share del 15,28%. Su Italia1 CSI Miami 1,4 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,451 milioni di spettatori e 5,4%. Un posto al sole a 1,8 milioni e 6,3%. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 2,063 milioni e 7,2% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,420 milioni di spettatori e 5,2% di share e poi 1,2 milioni e 4,1%. Su Rai2 Tg2 Post è arrivato a 1,070 milioni di spettatori e 3,7% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,583 milioni e 19,9%, L’Eredità 5,390 milioni e 24,3%. Su Canale 5 Avanti il primo 3,040 milioni di spettatori con il 17,5% di share e Avanti un altro 4,175 milioni di spettatori con il 19,4% di share. Su Rai3 TGR 3,745 milioni di spettatori con il 16,1%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 19,3%, Storie Italiane 19,4% e 16,6%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 18,1% nella prima parte, 17,7% nella seconda e 16,2% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 3,7%. Su Rai3 Agorà 8,3% di share; Mi Manda RaiTre al 4,6%. Su La7 Omnibus 3,3% e 3,6%, Coffee Break 4%..

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,9%. Su Canale 5 Forum 17,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,4% nella prima parte e 7,6% nella seconda. Su Rai3 Elisir 5,8%, Quante Storie 6,2%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share e La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 5,6% e 4,7%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,9% e Il Paradiso delle Signore 18,4%. La Vita in Diretta 16,2% (presentazione 16,1%). Su Canale5 Beautiful 17,4%, Una Vita 18,3%, Uomini e Donne 23,3%, Amici di Maria De Filippi 19,1%, Daydreamer 18,3%, Pomeriggio Cinque 17,1% e 17,1%. Su Rai 2 Ore 14 3,6%, Detto Fatto 5,1% di share. Su Italia1 I Simpson 4,9% nel primo episodio e 6,1% nel secondo e 5,8% nel terzo. Su Rai3 Geo 7,9% e 12,5% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%. Su La7 Tagadà 2,6% e 3,3% e Tagadoc 1,1%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 11,3% di share. Su Canale 5 Tg5 7,5%. Su Rai2 Ti Sento 5,2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5,1%. Alle 20.00. Tg1 a 6,572 milioni e 25,6%; Tg5 a 5,341 milioni e 20,7%; e TgLa7 a 1,446 milioni e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Juventus-Porto)