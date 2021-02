Ascolti tv analisi 24 febbraio: Canale 5 replica, a Rai1 basta Un sacchetto di biglie. Sciarelli dietro. IGT e Dea battono la Caserma, Purgatori come Palombelli

Vince il film da giornata della memoria, seconda posizione per Chi l’ha visto?, con il finale della fiction con Ferilli affiancato. Italia’s Got Talent free + pay cala ma batte la Champions League. Con Saviano e Cutolo, Purgatori agguanta la Palombelli e Casalino

Canale5 al risparmio, Il film di Rai1 vince facile. I sottosegretari di Draghi? E chissene….

Per tutta la giornata o quasi – mercoledì 24 febbraio – la politica è stata impegnata a definire quali sarebbero stati i viceministri del governo di Mario Draghi. In prime time – senza proposte veramente pop e fresche in vista – c’è stato una sorta di record di frammentazione degli ascolti: nessuno è arrivato al 15% di share.

Ha vinto il film di Rai1, Un sacchetto di biglie, che ha ottenuto 3,443 milioni e 14,5%. Sul secondo gradino del podio si è collocata Rai 3: Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli alla conduzione, ha ottenuto 2,3 milioni di spettatori e il 10,2%.

Sul terzo gradino del podio si è collocata Canale 5, al risparmio con la replica di L’Amore strappato, con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro, ieri arrivata a 2,2 milioni di spettatori e 10,2% di share col finale.

A cavallo di quota 1,5 milioni hanno corso in tanti, in alcuni casi – con IGT e la Champions League – riuscendo ad andare sopra sommando una proposta free e pay.

Su Tv8 Italia’s Got Talent è calato a 1,3 milioni e il 5,6% (aveva avuto 1,5 milioni di spettatori e il 6,6% sette giorni prima). Ma se si considera pure l’apporto di SkyUno il bilancio del people show sale a 1,7 milioni ed il 6,8%.

Su Sky, inoltre, il match di Bergamo, Atalanta-Real Madrid, vinto per uno a zero dagli ospiti, ma con i bergamaschi in dieci dal minuto diciotto del primo tempo, ha riscosso 1,332 milioni di spettatori e il 5,1% di share (1,356 milioni e 5,2% al netto dell’intervallo); se si considera il complesso delle partite in onda alle 21.00 il bilancio sale 1,542 milioni e 5,8% (sette giorni prima Porto-Juventus, terminata due a uno per i padroni di casa, aveva avuto ben 1,874 milioni ed il 7,3%).

Se non si considera il doping pay, comunque, a fare un poco meglio è stato il film di Italia1: Red Sparrow, ieri a 1,555 milioni di spettatori e 6,9% di share. Mentre su Rai2 la penultima puntata del docureality La Caserma si è fermata a 1,330 milioni di spettatori e il 5,7%, in netto calo rispetto al battesimo sopra due milioni.

Equilibrio tra i programmi di approfondimento

Su Rete4 Stasera Italia Speciale, con Barbara Palombelli alla conduzione e Marcello Sorgi, Gian Marco Centinaio, Fabrizio Pregliasco, Rocco Casalino, Daniela Santanché, Tommaso Labate, Paolo Giraldi, Paolo Liguori, Mario Capanna tra gli ospiti, ha conseguito 769milaspettatori e il 3,4%.

Su La7 Atlantide, con Andrea Purgatori alla guida, tra gli ospiti Roberto Saviano, e la storia di Raffaele Cutolo, boss della camorra di recente morto in carcere in primo piano, ha riscosso 749mila spettatori e 3,2%. Su Nove, infine, Accordi & Disaccordi con Pierluigi Bersani e Massimo Galli tra gli ospiti di Andrea Scanzi e Luca Sommi, ha conseguito 506mila spettatori e 2% di share.

Le altre partite di giornata. Amadeus, Insinna, Gruber, Panicucci, De Filippi in evidenza. Bene Mannoni col traino della Sciarelli

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,973 milioni e 18,1% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,179 milioni di spettatori con uno share del 15,2%. Su Italia1 CSI Miami 1,240 milioni di spettatori con il 4,6%. Su Rai3 Che Succ3de? è stato visto da 1,7 milioni di spettatori e il 6,4% e Un Posto al Sole da 1,923 milioni di spettatori e il 7%.

Inoltre, su La7 Otto e Mezzo con Alfonso Bonafede, Massimo Giannini, Michela Murgia tra gli ospiti di Lilli Gruber, ha riscosso 2,018 milioni e 7,4% di share. Mentre su Rete4 la versione ordinaria di Stasera Italia, con Alessandro Sallusti, Maurizio Landini, Domenico Siniscalco, Federico Rampini tra gli ospiti della Palombelli, ha ottenuto 1,4 milioni e 5,2% e poi 1,1 milioni di spettatori e 4% di share. Su Rai2, infine, più breve, Tg2 Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Francesco Lollobrigida, Davide Faraone, Riccardo Ricciardi, ha avuto 1,066 milioni di spettatori e il 3,8% di share.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,2 milioni e 18,8%, L’Eredità 4,965 milioni e 23,2%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,372 milioni di spettatori con 14,3% di share e Caduta Libera 3,7 milioni di spettatori con il 17,9% di share. Su Rai3 TGR 3,546 milioni di spettatori con il 15,7%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 11,4% di share e Uno Mattina 16,2%; Storie Italiane 17,6% e 15,6%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 16,9% nella prima parte, nella seconda e 17,4%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,5%. Su Rai3 Agorà 8,4% di share; Mi Manda RaiTre al 4,4%. Su La7 Omnibus 3,7%. A seguire Coffee Break 5,1%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 15,3%. Su Canale 5 Forum 16,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,3% nella prima parte e 8,6% nella seconda. Su Rai3 Elisir 5,8%. Su Rete4 Il Segreto 1,4% di share, La signora in giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 6,4% e 5%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 11,9%; Il Paradiso delle Signore 18,7%, Vita in diretta 16,1%. Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 17,2%, Uomini e Donne 22,9%, Amici 20,1%, Grande Fratello Vip 20,5%, Daydreamer 18,8%, Pomeriggio Cinque 16,1%, 15,4%. Su Rai2 Ore 14 a 3,3% e Detto Fatto a 3,2%. Presentazione del 104°Giro d’Italia 2,1%. Su Italia1 I Simpson 5,4%, 5,2% e 4,6%. Su Rai3 Aspettando Geo 6,5%, Geo 10,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 3,1% e Tagadoc 1,8%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,6%. Su Canale 5 Quello che so sull’amore 7,4%. Su Rai2 Restart 2,8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9,5%. Su Italia1 Pressing Champions League 6,8%. Su Rete4 Confessione Reporter 2,5%. Su La7 Fort Apasc 3,9%. Alle 20.00. Tg1 a 5,944 milioni e 23,6%; Tg5 a 5,042 milioni e 19,7%; e TgLa7 a 1,460 milioni e 5,7%.

