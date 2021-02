Amazon Prime Video spia la Juventus

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il club bianconero è la prima squadra italiana a essere protagonista della nuova docu-serie Amazon Original “All or Nothing: Juventus”, che seguirà la squadra dietro le quinte durante tutta la stagione 2020-2021 e sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma nel 2021 in 240 Paesi.

Su Amazon la stagione bianconera

Corriere dello sport, pagina 15, di F. Bon.

La Juve sbarca su Amazon. Il club bianconero è la prima squadra italiana a essere protagonista della nuova docu-serie Amazon Original All or Nothing: Juventus, che seguirà la squadra dietro le quinte durante tutta la stagione 2020/21 e sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma nel 2021 in 240 Paesi. I bianconeri sono stati scelti dopo Manchester City e Tottenham e fanno un altro passo verso la espansione globale del brand.

Sarà un viaggio dietro le quinte della stagione e della vita della società bianconera. Le diverse telecamere di Amazon avranno accesso ovviamente all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center della Continassa e fuori dal campo. Inoltre, faranno conoscere ai tanti fan della Juventus, come mai prima, la vita e l’identità dello storico club, dei diversi giocatori, dello staff tecnico e del management che lavora quotidianamente per dare lustro alla società.

(Nella foto la Juventus)