Ascolti tv analisi 23 febbraio: fuga da Lazio-Bayern. Conti batte De Martino e Iene. Calcio, Draghi e troppo Casalino: calano i talk

Ascolti Tv calcio free. Non svetta la Champions League che si ferma a 3,6 milioni; avvio primo tempo sopra la linea del 15%, parte finale della prima frazione di gara e secondo tempo dopo il suicidio biancoceleste ampiamente sotto. Altri 930mila spettatori su Sky per il turno

Una partita senza storia, terminata quattro a uno per gli ospiti, con la Lazio che ha facilitato con i propri errori alcuni dei gol degli avversari, a partire dal primo, quasi in avvio, di Musacchio, e con il Bayern Monaco che già alla fine del primo tempo vinceva tre a zero. Si spiega così il sostanziale flop negli ascolti della partita di Champions League, che ieri – martedì 23 febbraio – su Canale 5 ha raccolto solo 3,6 milioni di spettatori (14,1%), ma facendo un picco da 4.687.000 spettatori (primo tempo sopra la linea del 15%, secondo tempo dopo il suicidio biancoceleste ampiamente sotto). Sette giorni prima, senza schierare italiane in campo, l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa 4,256 milioni di spettatori ed il 16,1% trasmettendo Barcellona- Paris Saint Germain.

Conti in testa dopo la partita, in nottata comandano le Iene

Sul secondo gradino del podio si è installata Rai1. Dopo i clamorosi flop del sabato, la rete di Stefano Coletta ha spostato al martedì lo show A Grande Richiesta: Che sarà sarà con i Ricchi e Poveri protagonisti e Carlo Conti alla conduzione ha conseguito 2,685 milioni di spettatori e il 12,6%. Lo spettacolo della prima rete ha finito però per danneggiare un po’ quello della seconda rete. Su Rai2 Stasera tutto è possibile, con alla corte di Stefano De Martino, tra gli altri, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni , Vincenzo De Lucia, Sergio Friscia, Andrea Delogu, Clementino, Barbara Foria, Gianluca Fubelli, Paola Di Benedetto e Anna Capasso, ha riscosso 1,7 milioni e l’8,4% dopo la presentazione a 1,637 milioni e 6,1%; sette giorni prima, nella stessa collocazione, aveva fatto molto male La Caserma (crollata a 1,2 milioni e 5,3%); ma due settimane prima, invece, Step aveva avuto 2,091 milioni di spettatori e il 9,5%.

Dietro De Martino, in una serata equilibrata, si è collocata Italia 1 con Le Iene (Nicola Savino e Alessia Marcuzzi a 1,388 milioni e l’8,3% di share, dopo la presentazione a 1,876 milioni e 6,9%, proponendo tra gli ingredienti un intervista a Rocco Casalino).

La gara dei talk. Prevale Floris (Capua, Prodi, Calenda, Sileri, Cacciari, Marcorè), su Berlinguer (Salvini, Casalino, Prodi e Bassetti) e Giordano (Casalino, Del Debbio, Feltri).

Nella sfida dei tre talk ieri gli ingredienti del mix sono stati i soliti: attualità tragica africana, virologi, politici, vaccini, un tocco di satira. Con qualche presenza ondivaga, come quella di Rocco Casalino, sette giorni prima da Floris e ieri da Giordano e Berlinguer.

Su La7 DiMartedì ha schierato Ilaria Capua, Romano Prodi, Massimo Giannini, Marco Damilano, Pierpaolo Sileri, Carlo Calenda, Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio, Barbara Gallavotti, Tomaso Montanari, Massimo Cacciari, Neri Marcorè, Stefania Salmaso, Alessandro Barbano, Maurizio Landini, Elsa Fornero, Beatrice Lorenzin, Marta Collot, Nando Pagnoncelli, Pietro Senaldi, Ersilia Vaudo. In questa maniera Giovanni Floris è calato a 1,3 milioni e 6% (sette giorni prima 1,517 milioni di spettatori e 6,8%).

Su Rai Tre #Cartabianca ha proposto Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco, Alessia Morani, Corrado Augias, Massimo Gramellini, Matteo Salvini, Rocco Casalino, Bruno Vespa, Andrea Scanzi, Klaus Davi ed Enrico Lucci. Bianca Berlinguer così dopo la presentazione a 865mila e 3,2%, ha riscosso 1,151 milioni di spettatori e il 5,4% (sette giorni prima a 1,254 milioni di spettatori ed il 5,6%).

Su Rete 4 la puntata minimalista di Fuori dal coro, con tanti servizi, Rocco Casalino intervistato e tra gli ospiti Paolo Del Debbio, Francesco Vecchi e Vittorio Feltri, ha ottenuto 992mila spettatori e il 5,5% (1,042 milioni di spettatori ed il 5,6% sette giorni prima per Mario Giordano).

Nell’altra tradizionale sfida dell’informazione tra Rete 4 e La7, inoltre, in access, c’è stata l’ennesima vittoria di Lilli Gruber su Barbara Palombelli, ma anche su Manuela Moreno.

Su La7 Otto e Mezzo con Walter Veltroni, Antonio Padellaro, Lina Palmerini, Monica Guerzoni, Massimo Ciccozzi ospiti, ha avuto 2,124 milioni e il 7,8% di share. Su Rete4 Stasera Italia, con Gianluigi Paragone, Bobo Craxi, Gabriele Albertini e Francesca Fagnani tra gli ospiti, ha conseguito 1,450 milioni di spettatori e 5,5% di share con la prima parte e poi 1,323 milioni e 4,8% con la seconda. Su Rai2 a Tg2 Post, Manuela Moreno e Gennaro Sangiuliano, con Luciano Fontana e Nicola Zingaretti, hanno ottenuto 1,016 milioni di spettatori e 3,7% di share.

Le altre partite di giornata. Amadeus e Insinna vincono facile, corre il day time di Canale 5, si difendno Il paradiso delle signore e Matano

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4,876 milioni di spettatori con il 17,8%. Su Canale 5 Striscina la Notizina 4,049 milioni di spettatori con uno share del 15,28%. Su Italia1 CSI Miami 1,4 milioni di spettatori con il 5,25%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,333 milioni di spettatori e 5,2%. Un posto al sole a 1,7 milioni e 6,22%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,466 milioni e 19,83%, L’Eredità 4,932 milioni e 23,26%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,265 milioni di spettatori con il 13,9% di share e Caduta Libera 3,568 milioni di spettatori con il 17,4% di share. Su Rai3 TGR 3,5 milioni di spettatori con il 15,73%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 17,2%, Storie Italiane 17,1% e 14,4%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 17,8% nella prima parte, 18% nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4%. Su Rai3 Agorà 8,15% di share; Mi Manda RaiTre al 5,14%. Su La7 Omnibus 3,06% e 4,1%, Coffee Break 4,93%..

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 13,56%. Su Canale 5 Forum 16,4%. Su Rai2 I Fatti Vostri 5,8% nella prima parte e 8,1% nella seconda. Su Rai3 Elisir 6,6%, Quante Storie 6,2%. Su Rete4 Il Segreto 1,3% di share e La Signora in Giallo 4,2%. Su La7 L’Aria che Tira 6,4% e 4,6%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12,6% e Il Paradiso delle Signore 18%. La Vita in Diretta 15,8% (presentazione 15,3%). Su Canale5 Beautiful 17%, Una Vita 17%, Uomini e Donne 23,5%, Amici di Maria De Filippi 19,5%, il Grande Fratello Vip 19,3%, Daydreamer 18,6%, Pomeriggio Cinque 16,3% e 16,4%. Su Rai 2 Ore 14 2,8%, Detto Fatto 4,2% di share. Su Italia1 I Simpson 4,4% nel primo episodio e 5,1% nel secondo e 4,04% nel terzo. Su Rai3 Geo 6,9% e 111,94% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,3%. Su La7 Tagadà 2,6% e 3,33% e Tagadoc 1,39%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,13% di share. Su Canale 5 il film E fuori nevica 5,74%. Su Rai2 Ti Sento 6,14%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 6%. Alle 20.00. Tg1 a 6,067 milioni e 24,4%; Tg5 a 4,863 milioni e 19,5%; e TgLa7 a 1,486 milioni e 5,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di #Cartabianca)