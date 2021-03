Ascolti tv 8 marzo 2021: la Juventus è eliminata, ma vince in Auditel

Ascolti tv: la partita di Champions League su Canale5 domani a serata

Brutto colpo calcistico per la Juventus, eliminata dal Porto in Champions League, ma vittoria schiacciante negli ascolti tv di ieri sera. La partita, infatti, ha registrato il 24,7% di share media con 6,309 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa l’ammiraglia Mediaset aveva raccolto il 6,47% e 1,568 milioni con La vita è una cosa meravigliosa.

Seconda posizione, con un distacco abissale, lo speciale A grande richiesta – Loredana Bertè in Non sono una signora su Rai1 con l’11% e 2,488 milioni. Impossibile il paragone con sette giorni fa, quando sulla stessa rete partiva il Festival di Sanremo con il 46,90% e 8,3 milioni.

Medaglia di bronzo per lo show Stasera tutto è possibile su Rai2 con il 7,21% e 1,626 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio Le Iene Show su Italia1 con il 7,42% e 1,338 milioni, poi Harry&Meghan – L’esclusiva intervista di Oprah Winfrey su Tv8 al 4,5% e 1,204 milioni e il talk show diMartedì su La7 con il 4,2% e 1,018 milioni.

Chiudono il talk show #Cartabianca su Rai3 con il 4,1% e 973 mila contatti, poi Fuori dal coro su Rete4 con il 4,3% e 870 mila e il film Air Force One su Nove con l’1,7% e 421 mila.

Le partite di Champions League sui canali Sky Sport hanno registrato il 5,8% di share media.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 24,3% di share media, mentre Avanti un altro su Canale5 al 19,4%.

In access prime time Guess my age su Tv8 al 2,2% e 627 mila, mentre Deal with it su Nove al 2,1% e 594 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Juventus-Porto)