Ascolti Tv pay & free 27 febbraio: Verona-Juve entra nella top five di Dazn1. Cologno vince tra le tematiche free

Su Sky alle 18.00 Bologna-Lazio 747mila e 4,1%. Tra le native digital free, in prima serata: Su 20 US Marshals 421mila e 1,75%. Su Iris La mossa del diavolo 412mila e 1,63%. Su RaiMovie Padri e figlie 342mila e 1,34%.

Un pareggio a Verona della Juve che potrebbe approfondire oltre misura la distanza tra i bianconeri e l’Inter in classifica, e sancire la fine del sogno della squadra di Andrea Agnelli di portare a casa dieci scudetti di fila. Hanno detto anche questo – sabato 27 febbraio – gli esiti delle partite di anticipo del campionato di calcio di Serie A.

Alle 15.00 del pomeriggio su Sky Spezia-Parma – terminata due a due – ha riscosso 332mila spettatori ed il 2,5% di share. Sempre su Sky alle 18.00 Bologna-Lazio, vinta dai padroni di casa per due a zero, ha conquistato 747mila spettatori con il 4,2% di share; alle 20.45, invece, sul 209 di Sky, Dazn1, il pareggio uno a uno tra Verona e Juventus ha conseguito 815 mila spettatori con il 3,1% di share, collocandosi nella top cinque di Dazn by Sky.

Tra le native digitali free. Vince 20 su Iris

Su 20 US Marshals 421mila e 1,75%. Su Iris La mossa del diavolo 412mila e 1,63%. Su RaiMovie Padri e figlie 342mila e 1,34%. Su Tv8 L’Amore spicca il volo ha raccolto 328mila spettatori con l’1,3%. Su Nove Tutta la Verità – L’enigma del Mostro di Firenze ha riscosso 302mila spettatori e l’1,6% di share. Su Rai4 Il Clan 293mila e 1,15%. Su RealTime Cake Stars 284mila e 1,1%. Su Rai Premium la replica di Che Dio ci Aiuti 6 fa 251mila spettatori e 1%. Su TopCrime Perry Mason a 228mila e 0,9%. Su Cine34 Watend 174mila e 0,7%. su La5 replica del Grande Fratello Vip 94mila spettatori e 0,5%.

In access. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 394mila spettatori e l’1,5%. Su Tv8 4 Ristoranti a 366mila spettatori e l’1,4%.

Emanuele Bruno

(un momento di Verona-Juve)