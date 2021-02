Ascolti Tv 13 febbraio: diritti tv calcio, ecco i numeri di Napoli-Juve su Sky e Spezia-Milan su Dazn1. In attesa di Milan-Inter

Gli equilibri attuali del calcio di Serie A in tv

Proprio mentre i presidenti e la Lega devono decidere su come assegnare i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio, è andato in scena un sabato degli ascolti tv particolare, con la Juventus battuta al pomeriggio dal Napoli grazie ad un rigore siglato da Lorenzo Insigne su Sky e con il Milan capolista travolto a sorpresa a La Spezia, su DAZN e il 209 di Sky (e non senza che sui social qualcuno protestasse per la fluidità dell’emissione standard, sulla banda larga, del match by Dazn). Ma andiamo per ordine. Alle 15.00 lo zero a zero tra Torino e Genoa, su Sky, ha conseguito 565mila spettatori ed il 3,5% di share.

La pay sotto attacco sui diritti ‘core’, aveva in scaletta alle 18.00 l’atteso confronto Napoli-Juve, che ha fatto il botto che era atteso: quasi due milioni di spettatori con il 9,8% di share. Quest’anno – vale la pena di registrarlo – la quinta prestazione assoluta.

Fisilogicamente molto meno impattante in termini di ascolti misurati da Auditel, ma ugualmente dirompente dal punto di vista ‘tecnico’ e sportivo, è stato l’esito di Spezia-Milan in prima serata in streaming su Dazn ed al 209 di Sky, su Dazn1. Sulla pay ‘tradizionale’, l’incontro deciso da Giulio Maggiore e Simone Bastoni, entrambi liguri in forza allo Spezia, ha conseguito 627mila spettatori ed il 2,4% di share, fuori dal top five di Dazn1, ma comunque capace di attrarre un numero importante di spettatori. Ma ecco la top cinque delle due tipologie di emissione by Sky, con Milan-Inter – in agenda domenica 21 alle 15.00 – che si collocherà molto probabilmente in vetta alla graduatoria di Dazn1.

Top Cinque Sky

Inter-Juventus (17 gennaio 2021, ore 20.45): 2 milioni 902 mila spettatori medi, con il 10,5% di share

Milan-Juventus (6 gennaio 2021, ore 20.45): 2 milioni 720 mila spettatori medi, con il 9,9% di share

Roma-Juventus (27 settembre 2020, ore 20.45): 2 milioni 533 mila spettatori medi, con il 10,2% di share

Napoli-Milan (22 novembre 2020, ore 20.45): 2 milioni 88 mila spettatori medi, con il 7,5% di share

Juventus-Fiorentina (22 dicembre 2020, ore 20.45): 1 milione 843 mila spettatori medi, con il 7% di share

Top Cinque DAZN1

Roma-Inter (10 gennaio 2021, ore 12.30): 915 mila spettatori medi, con il 4,5% di share

Juventus-Bologna (24 gennaio 2021, ore 12.30): 859 mila spettatori medi, con il 4,3% di share

Lazio-Juventus (8 novembre 2020, ore 12.30): 829 mila spettatori medi, con il 4,3% di share

Juventus-Udinese (3 gennaio 2021, ore 20.45): 789 mila spettatori medi, con il 2,9% di share

Parma-Juventus (19 dicembre 2020, ore 20.45): 721 mila spettatori medi, con il 2,8% di share