Per la Serie A in streaming si fa avanti Eleven Sports

Serie A, offerta di Eleven Sports

Il Sole 24 Ore, pagina 16, di Andrea Biondi.

Eleven Sports si fa avanti per il canale tematico Ott della Serie A. A quanto risulta al Sole 24 Ore sul tavolo del club è arrivata un’offerta da parte della società che distribuisce il “canale” della Lega Pro e che fa capo ad Andrea Radrizzani, patron del Leeds United. L’offerta arrivata in via Rosellini e ai club si attesterebbe sui 110 milioni l’anno per la realizzazione del canale che sarà B2B2C (business to business to consumer). E questa offerta last minute – sulla quale è ora da capire l’accoglienza dei presidenti – va a sposarsi (e in fondo a rafforzare aumentando la dote complessiva di quel pacchetto a 860 milioni) con quella di Sky che ha messo sul piatto 750 milioni, necessitando però della creazione di un canale su Iptv della Lega.

L’offerta di Eleven Sports arriva a due giorni dall’assemblea di Lega chiamata a decidere sui diritti audiovisivi per il triennio 2021-24. L’offerta dell’asse Dazn-Tim – con l’ex monopolista che lunedì, dopo settimane di indiscrezioni, ha confermato l’interesse a una partnership con la piattaforma di casa Perform – si attesta sugli 840 milioni di euro annui con Tim che, come si evince da una lettera di Dazn inviata in Lega, contribuirà con almeno il 40% (340 milioni annui quindi).