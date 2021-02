Ascolti Tv 27 febbraio: De Filippi al 28,8%, travolto il film tv tedesco Ottilie Faber-Castell (12,5%). Sul podio i telefilm di Rai2

La nuova puntata di C’è’ posta per te su Canale 5 con Gerry Scotti e Lorenzo Insigne tra gli ospiti stacca la fiction made in Germany di Rai1, Ottilie Von Faber-Castell. Per Maria De Filippi 6,169 milioni e per il film tv 2,756 milioni circa (meglio di A Grande richiesta).

Tutti si sono arresi in partenza allo strapotere di Maria De Filippi. Il calcio aveva in scaletta in serata su Dazn1 Verona-Juventus, terminata uno a uno. Nella griglia di sabato 27 febbraio, la sfida principale era sempre quella tra le ammiraglie, e quindi C’è posta per te su Canale 5 che stavolta affrontava – dopo lo spostamento di A grande Richiesta – un film tv tedesco in prima tv. I telefilm di Rai2, Indovina chi viene a cena (nel senso delle indagini alimentari di Sabrina Giannini) sulla terza rete, due family film su Rete4 e Italia1, e Licia Colò su La7 completavano il quadro principale.

Ecco la graduatoria per ascolti. C’è posta per te ripete lo stesso numero di spettatori, ma cala per share. Rai1 con il film tv tedesco fa meglio che con A Grande Richiesta

Su Canale 5 la nuova puntata di C’è Posta per te, con Maria De Filippi alla conduzione e tra gli ospiti Gerry Scotti e Lorenzo Insigne, ha conseguito 6,169 milioni ed il 28,5% (6,171 milioni di spettatori e il 30,3% di share sette giorni prima).

Su Rai1 il film tv tedesco, Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa, con Kristin Suckow, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Hannes Wegener, Eleonore Weisgerber, Maren Eggert ha avuto 2,756 milioni di spettatori e 12,5%.

Su Rai2 questo il bilancio dei telefilm: per F.B.I. 1,422 milioni e 5,3%; per Blue Bloods 1,373 milioni e 5,3% e per Instinct 956mila e 4,1%.

Su Italia 1 per la pellicola di animazione cult, Sing, 1,323 milioni e 5,3% di share.

Su Rete4 il film Banana Joe, con Bud Spencer, ha avuto 1,072 milioni di spettatori e 4,4% di share.

Su Rai3 dalle 21.45 (dopo Le parole della settimana), il programma d’inchieste Indovina chi viene a cena, in versione speciale con Sabrina Giannini alla conduzione ed il salto di specie come argomento chiave, ha conquistato 1,064 milioni e 4,7% di share.

Su La7 la nuova edizione di Eden-Un pianeta da salvare, con Licia Colò alla conduzione, ha totalizzato 640mila e 2,8% di share.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di C’è posta per te)