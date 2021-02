Ascolti tv 16 febbraio digital e pay: Champions a 900mila su Sky. Real Time vince col format rosa

Su Sky la Champions League fa complessivamente il 3,3%. In prima serata, tra le native digitali free: Su Real Time Primo Appuntamento 542mila e 2%. Su Rai4 Il Primo Re a 482mila e 2%. Sul Nove The November Man 472mila spettatori e 2%. Su Iris Quel treno per Yuma 412mila spettatori e 1,7%.

Ascolti tv gruppi: altre Rai 6,9% nell’intera giornata e 6,6% in prima serata; altre Mediaset 8,9% e 8,4%

Ha fatto bene la Champions League, in onda su Canale5 con il match clou senza italiane degli Ottavi di finale martedì 16 febbraio. Ma la massima competizione per club è andata in onda con successo anche sulla pay: Barcellona-PSG (ore 21.00, live Sky) ha riscosso 598 mila spettatori con il 2,2% di share. Inoltre Diretta Gol (ore 21.00, live Sky) ha avuto 245 mila spettatori. Il totale serata di Champions League su Sky (c’era pure Lipsia-Liverpool) ieri è stato di 885 mila spettatori con il 3,3% di share. Inoltre su SkyUno 4 Hotel ha avuto 37mila spettatori di flusso e lo 0,14%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Montrucchio batte Rai4

In prima serata. Su Real Time Primo Appuntamento a 542mila spettatori con il 2% di share. Su Rai4 Il Primo Re a 482mila e il 2%. Sul Nove The November Man ha riscosso 472mila spettatori e 2%. Su Iris Quel treno per Yuma 412mila spettatori e 1,7%. Su 20 Transformers 3 398mila spettatori e 1,8%. Su Rai Premium la replica dell’ultima puntata di Mina Settembre a 317mila e 1,2%. Su RaiMovie Io & Marley 280mila spettatori e 1,1%. Su Cine34 Maledetto il giorno in cui ti ho incontrata 263mila spettatori con 1,04%. Su TV8 Foto di Famiglia ha avuto 228mila spettatori con lo 0,9%. Su La5 la replica del Grande Fratello Vip è stata vista da 210mila spettatori con l’1,1%. Su TopCrime Whiskey Cavalier 189mila spettatori e 0,7%.

Nelle altre fasce orarie

In access. Su Nove Deal with it ha raccolto 617mila spettatori e 2,2%. Su Tv8 Guess my age a 551mila e 2%. Al mattino. Su Tv8 Ogni mattina 61mila e 0,9%; Ogni Mattina dopo Il Tg a 94mila e 0,6%. Nel pomeriggio. Su Rai Sport il Campionato del Mondo di Sci a 490mila e 3,4%. Su Tv8 Vite da copertina a 136mila e 1%.

Nel preserale. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti 366mila e l’1,3%. Su Tv8 Cuochi d’Italia 285mila spettatori e 1,2%. Sul Nove Little Big Italy 258mila spettatori e 1,2%. In seconda serata. Su Tv8 Italia’s got talent 157mila e 1,7%. Su Nove Rocky III ha conseguito 118mila spettatori e 1,4%.

