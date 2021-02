Ascolti tv 16 febbraio 2021: la Champions su Canale5 vince di un soffio su Rai1

Ascolti tv: Barcellona-Paris Saint Germain davanti al film Per sempre la mia ragazza

Torna il calcio su Canale5 con la partita di Champions League Barcellona-Paris Saint Germain, vinta dai francesi per 4 a 1, e l’ammiraglia Mediaset torna a vincere la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 16,07% di share media con 4,256 milioni di tifosi collegati. Settimana scorsa la serie tv turca DayDreamer aveva raccolto il 10,6% e 2,1 milioni.

Seconda posizione per Rai1 con il film Per sempre la mia ragazza al 17,13% e 4,203 milioni di telespettatori, quindi staccata davvero di un soffio. Sette giorni la stessa rete aveva portato a casa il 30% e 8,3 milioni con la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

Medaglia di bronzo per il ritorno de Le Iene Show su Italia1 con l’8,93% e 1,547 milioni di contatti. Martedì scorso la stessa rete aveva fatto il 4% e 1 milione con il film Mamma ho preso il morbillo.

Ascolti tv delle altre reti

Nella gara dei talk show del martedì la spunta anche questa volta diMartedì su La7 con il 6,81% e 1,517 milioni, seguito dalla docu-serie La caserma su Rai2 al 5,26% e 1,214 milioni e Fuori dal coro su Rete4 con il 5,64% e 1,042 milioni.

Stesso numero di contatti per il talk show #Cartabianca su Rai3 con il 4,79% e 1,042 milioni, poi il film The November Man sul Nove al 2% e 472 mila e Foto di famiglia su Tv8 allo 0,9% e 228 mila spettatori.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 23,6%, mentre Caduta libera su Canale5 al 17,3%.

In access prime time Guess my Age su Tv8 al 2% e 551 mila, mentre Deal with It sul Nove al 2,2% e 617 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Barcellona-Paris Saint Germain)