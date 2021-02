Ascolti tv analisi 16 febbraio: Mbappè per i maschi, Rai1 per le donne. Talk: Floris (picco con Bersani) batte Giordano (Meloni) e Berlinguer (Cacciari)

Ascolti Tv calcio free. Va bene la Champions League, con Messi travolto da Mbappè per 4 a 1 e in campo gli ‘italiani’ Florenzi, Kean, Verratti e Icardi. Altri 900mila spettatori su Sky per il turno

Una partita bella e vibrante, terminata quattro a uno per gli ospiti, con il Barca decadente, ma con tanti campioni impegnati da un lato e dall’altro e, nel Psg, gli ‘italiani’ Mauro Icardi, Moise Kean, Alessandro Florenzi e Marco Verratti. Su Canale 5 martedì 16 febbraio la Champions League in chiaro, con Barcellona- Paris Saint Germain, ha avuto 4,256 milioni di spettatori ed il 16,1% con Kylian Mbappè protagonista; inoltre, su Sky ha conseguito ulteriori 600mila spettatori con il 2,2% di share. Su Rai1 è stata più che mai opportuna la scelta di rispondere con una prima tv rosa: Per sempre la mia ragazza con Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson, Tyler Riggs, ha conseguito 4,203 milioni e il 17,1%. Interessante le rispettive quote di ascolto maschile e femminile: per la Champions 22,2% tra i maschi e 10,7% tra le donne; per il film di Rai1 11,2% tra i maschi e 22,4% tra le donne.

Sul terzo gradino del podio, in una serata veramente particolare ed equilibrata, si è installata Italia 1 con il ritorno non esaltante de Le Iene (Nicola Savino e Alessia Marcuzzi a 1,547 milioni e l’8,9% di share). La rete ‘giovane’ di Cologno ha travolto Rai2, che invece di Stasera Tutto è possibile, ha trasmesso La Caserma (crollata a 1,2 milioni e 5,3%).

La gara dei talk. Prevale Floris (Capua, Cottarelli, Bersani, Crisanti, Casalino), su Giordano (Meloni, Sileri, Palamara, Feltri) e Berlinguer (Cacciari, Zingaretti, Prodi e Bassetti)

Nella sfida dei tre talk ieri gli ingredienti del mix sono stati i soliti: virologi, politici, grandi saggi, qualche servizio esterno, un tocco di leggerezza e, in qualche caso, di satira e comicità. Con qualche presenza ondivaga, come quella di Pierpaolo Sileri, anche ieri bilocato.

Su La7 DiMartedì ha avuto tra gli ospiti Ilaria Capua, Massimo Giannini, Carlo Cottarelli, Pierluigi Bersani, Concita De Gregorio, Marco Damilano, Tomaso Montanari, Alessandro Sallusti, Andrea Crisanti, Neri Marcorè, Rocco Casalino, Massimo Giannini, Elsa Fornero, Stefania Salmaso, Alessandro Barbano, Pierpaolo Sileri, Beatrice Lorenzin, Ilaria D’Amico, Marta Collot, Nando Pagnoncelli, Gianni Barbacetto, Sabino Cassese, Emmanuela Bertucci. Così Giovanni Floris ha conseguito 1,517 milioni e 6,8%, mantenendo il seguito di sette giorni prima (1,568 milioni di spettatori e 6,8%) e staccando la concorrenza.

Su Rete 4 Fuori dal coro ha proposto tanti servizi e inchieste, avendo come focus l’intervista a Giorgia Meloni, e poi le presenze di Luca Palamara, Pierpaolo Sileri, Vittorio Feltri e Iva Zanicchi. Mario Giordano ha ottenuto 1,042 milioni spettatori e 5,6% (977mila spettatori ed il 5,1% sette giorni prima).

Su Rai Tre a #Cartabianca sono passati Massimo Cacciari, Andrea Scanzi, Monica Guerritore, Nicola Zingaretti, Paolo Mieli, Romano Prodi, Matteo Bassetti, Michele Mirabella, Valentina Petrini, Flavio Insinna ed Enrico Lucci. Bianca Berlinguer ha riscosso 1,042 milioni di spettatori e il 4,8% (sette giorni prima a 1,254 milioni di spettatori ed il 5,6%).

Sovrapposizione e picchi: Floris al top con Bersani (e poi Crisanti anti CTS), Giordano con Meloni, Berlinguer con Cacciari e Scanzi

Nel periodo di trasmissione in sovrapposizione Giordano (1,173 milioni e 5,4%) ha battuto Berlinguer (1,042 milioni e 4,8%). Fuori dal coro ha fatto il picco con la Meloni, a quota 1,7 milioni e 6,2% alle 21.55. Ma meglio della leader di Fratelli d’Italia ha fatto il passaggio di Pierluigi Bersani a DiMartedì, capace di generare un momento da 2,122 milioni di spettatori a cavallo delle 22.00. Mentre il momento migliore di #Cartbianca è arrivato poco dopo l’inizio, con Massimo Cacciari e Andrea Scanzi.

Nell’altra tradizionale sfida dell’informazione tra Rete 4 e La7, inoltre, in access, c’è stata l’ennesima vittoria di Lilli Gruber su Barbara Palombelli, ma anche su Manuela Moreno.

Otto e Mezzo con Antonella Viola, Lina Palmerini, Alessandro Sallusti, Rino Rappuoli ospiti, ha avuto 2,345 milioni e 8,4% di share. Stasera Italia, con Marcello Sorgi, Andrea Riccardi, Stefano Zurlo, Giampiero Mughini, Maurizio Lupi tra gli ospiti, ha avuto 1,450 milioni di spettatori e il 5,3% di share. Su Rai2 Tg2 Post, con Giovanni Toti, Primo De Nicola, Stefano Vella, ha ottenuto 1,230 milioni di spettatori e 4,3% di share.

Le altre partite di giornata. Bene Amadeus, Insinna, Panicucci, D’Urso

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5,125 milioni di spettatori con il 18,3%. Su Canale 5 Striscina la Notizina 4,263 milioni di spettatori con uno share del 15,8%. Su Italia1 CSI Miami 1,332 milioni di spettatori con il 4,8%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,4 milioni di spettatori e 5,4%. Un posto al sole a 1,816 milioni e 6,5%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3,5 milioni e 19,4%, L’Eredità 5,1 milioni e 23,5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,379 milioni di spettatori con il 13,7% di share e Caduta Libera 3,623 milioni di spettatori con il 17,2% di share. Su Rai3 TGR 3,535 milioni di spettatori con il 15,6%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 12,3% e 15,1%, Storie Italiane 14,1% e 14,4%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 20% nella prima parte, 16,9% nella seconda e 13,6% nella terza. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,1%. Su Rai3 Agorà 8,6% di share; Mi Manda RaiTre al 5,1%. Su La7 Omnibus 3,6% e 4,2%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 14,1%. Su Canale 5 Forum 15,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 6,1% nella prima parte e 8,4% nella seconda. Su Rai3 Elisir 5,6%, Quante Storie 5,3%. Su Rete4 Il Segreto 1% di share e La Signora in Giallo 4%. Su La7 L’Aria che Tira 7,1% e 5,1%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 12,6% e Il Paradiso delle Signore 17,6%. La Vita in Diretta 15,2% (presentazione 14,2%). Su Canale5 Beautiful 16,3%, Una Vita 16,3%, Uomini e Donne 21,6%, Amici di Maria De Filippi 18,2%, il Grande Fratello Vip 17,9%, Daydreamer 17,3%, Pomeriggio Cinque 16,1% e 16,4%. Su Rai 2 Ore 14 2,6%, Detto Fatto 4% di share. Su Italia1 I Simpson 5,7% nel primo episodio e 5,7% nel secondo e 4,5% nel terzo. Su Rai3 Geo 7,4% e 12% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,3%. Su La7 Tagadà 4% e Tagadoc 1,9%.

In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 8,5% di share. Su Canale 5 il Tg5Notte 6,1%. Su Rai2 Ti Sento 2,7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 5,2%. Alle 20. Tg1 a 6,167 milioni e 24,4%; Tg5 a 5,170 milioni e 20,3%; e TgLa7 a 1,639 milioni e 6,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di diMartedì)