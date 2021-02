Sky lancia i nuovi abbonamenti più facili

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: vecchi e nuovi abbonati potranno scegliere tra due diversi profili, uno pensato per chi cerca la flessibilità, l'altro per chi cerca un prezzo più basso. Il primo profilo, denominato Sky Open, prevede un listino semplificato e la possibilità di interrompere l'abbonamento in qualsiasi momento, senza vincoli di durata; il secondo, denominato Sky Smart, offre uno sconto sul prezzo di listino a fronte di un minimo di 18 mesi di abbonamento.

Sky, pacchetto flessibile o meno caro. L’offerta si adegua al mercato

Sky ha ufficializzato ieri la sua nuova proposta commerciale: un pacchetto base Sky Tv arricchito con più contenuti e servizi e una nuova offerta semplificata. In sostanza vecchi e nuovi abbonati (particolare non di poco conto) potranno scegliere tra due diversi profili, uno pensato per chi cerca la flessibilità, l’altro per chi cerca un prezzo più basso. Il primo profilo, denominato Sky Open, prevede un listino semplificato e la possibilità di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento, senza vincoli di durata; il secondo, denominato Sky Smart, offre uno sconto sul prezzo di listino a fronte di un minimo di 18 mesi di abbonamento. Chi sceglierà questa soluzione, alla scadenza, potrà decidere se rinnovare Sky Smart e usufruire ancora di un prezzo scontato di cui ovviamente oggi non si può prevedere l’importo.

Un’altra novità riguarda il pacchetto base Sky Tv, che ora include anche i documentari, l’Hd e il servizio Sky Go Plus, a un prezzo di 14,90 euro al mese con il profilo Sky Smart e di 25 euro al mese con il profilo Sky Open. Lo Sky Tv con questa configurazione nel vecchio listino e senza sconti sarebbe arrivato sui 39 euro, perciò si tratta di una bella differenza anche per chi dovesse decidere di non vincolarsi per 12 mesi. Non solo, Intrattenimento Plus, ossia Sky Tv + Netflix, sarà disponibile a 19,90 euro al mese con Sky Smart, o a 30 euro/ mese con Sky Open. L’aggiunta di Netflix, insomma, costerà 5 euro in più. A queste combinazioni si possono naturalmente aggiungere in entrambi i profili i pacchetti Sky Cinema, Sky Calcio e Sky Sport, Sky Kids e l’opzione Sky Ultra HD, per poter accedere ai contenuti in 4K HDR con Sky Q via satellite.

